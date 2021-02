Rust : nos conseils pour bien commencer votre partie

Des besoins de revenir aux origines de tout ? De faire parler vos instincts primaires, sauvages, animaux ? Ne le faites pas dans la vraie vie bien sûr… Utilisez plutôt les jeux vidéo pour une petite libération spirituelle des familles ! Rust est absolument parfait pour ça, puisqu’il s’agit de l’expérience de survie ultime. Vous êtes plus ou moins jeté à poil avec un caillou dans un monde déjà peuplé, et devez tout faire pour survivre. Et non, il ne s’agit pas uniquement d’aller taper le voisin tel l’australopithèque moyen : il vous faut aussi penser à l’eau, la nourriture, et un bon abri pour la nuit bien sûr.

Le jeu a beau être sorti en 2016, il fait aujourd’hui un gros retour sur le devant de la scène Twitch . C’est pourquoi de nombreux joueurs commencent à peine l’aventure désormais. Mais comme un vieil homme vivant suspicieusement seul dans une cave abandonnée l’a un jour dit à un jeune garçon vêtu d’une tunique verte : c’est dangereux dehors, suivez donc nos conseils .

L'âge de pierre, plus ou moins

1. Choisissez bien votre serveur

Rust fonctionne selon le principe des serveurs. C’est-à-dire que différentes parties sont jouées selon le type de serveurs que vous sélectionnez. Alors pour commencer, n’allez surtout pas vous lancer dans un serveur déjà bien blindé de tueurs. Allez dans la recherche communautaire et cherchez plutôt des serveurs “New player friendly”, de manière à pouvoir faire vos armes sans trop de pression sur vos épaules. Sans quoi, vous déchanterez bien vite. Qui a dit que la survie se devait d’être immédiatement impitoyable ?

2. Les premières récoltes

Vous êtes jeté dans Rust à poil avec seulement une torche et un caillou. Quelque part un peu comme nos ancêtres, ou du moins c’est ce que l’on imagine. Cependant, n’oubliez pas que vous avez vos connaissances basiques d’Histoire pour vous en sortir : priorité à la récolte pour grandir ! Avec votre pierre, vous pourrez commencer à taper sur des pierres plus grosses ainsi que des arbres pour récupérer du bois et de la pierre. Votre premier but sera obligatoirement de vous créer une hache et une pioche pour faciliter votre récolte.

N’oubliez pas cependant que Rust est impitoyable. Lorsque vous récoltez des matières premières, vous êtes à la merci des assaillants. C’est pourquoi vous devez aller vite et bien, et pourquoi vous devez trouver les meilleurs outils en priorité. Optimiser est la clef. Dans cet ordre d’idée, lorsque vous récoltez des ressources, visez toujours les croix rouges et les étincelles sur les arbres et les rochers : ils vous permettront de récolter plus de matériaux dans le même temps d’action.

La petite maison dans la prairie

3. Les arbres sont vos amis

En début de partie, vous devez avant toute chose assurer vos arrières. Cela veut donc dire vous créer une base solide pour pouvoir récupérer autant de matières premières que possible pour vos besoins. Sachez qu’en premier lieu, vous pouvez vous créer un sac de couchage en ramassant 10 tissus sur les plantes de chanvre ou les cactus disponibles très facilement sur la carte. Ce sac de couchage vous servira en vérité de point de spawn, faisant que vous n’aurez pas à constamment revenir à la plage en cas de problème.

Viendra cependant vite le temps où vous aurez besoin d’une habitation. C’est pourquoi mieux vaut en début de partie ramasser le plus de bois que possible : c’est LA ressource dont vous aurez le plus besoin. Mais n’oubliez pas non plus une chose : le lieu où vous implanterez votre première base est tout aussi important. Faites attention à ne pas vous rendre trop visible de vos ennemis. Et pour ça, rien ne vaut de vous trouver une belle forêt où vous implanter, proche des ressources dont vous avez besoin et à l’abri des regards indiscrets. Et pas de panique : vous pourrez créer d’autres bases par la suite pour vous étendre toujours plus sur la carte.

Par la suite, il ne vous suffira plus qu’à améliorer votre habitation en passant à de la pierre et en fermant bien tout ça à clef pour éviter les plus gros problèmes.

4. Bien s’auto-gérer

N’oubliez pas une chose : vous devez absolument subvenir à vos besoins physiques tout du long de votre partie ! Aussi, en début de jeu, n’oubliez pas d’aller cueillir quelques champignons et baies pour remplir un peu votre barre. Si vous croisez des poulets ou des sangliers, chassez-les ; ces derniers sont vite apeurés et ne sont pas un grand challenge en début de partie.

Ne faites pas non plus excès de zèle. En début de partie, peu importe les ressources que vous cherchez à recueillir et à quel point vous en avez besoin, mieux vaut y aller étape par étape. Si vous farmez énormément et mourrez tout aussi rapidement, tout votre travail n’aura servi à rien. Alors n’oubliez pas de faire des aller-retours réguliers jusqu’à votre base pour être sûr de perdre le moins possible.

La nuit vous fait peur ? Tant mieux. Restez peureux plutôt que d’allumer votre torche ou vous faire un feu de camp. N’oubliez pas que ces derniers vous rendent très visibles par les autres joueurs, qui s’empresseront bien sûr de vous attaquer. Si vous n’êtes pas prêts à subir un assaut, restez discrets !

Ne vous reste plus qu'à explorer !

Une fois ces premiers bons réflexes pris, la progression est logique dans Rust : explorer toujours plus, récupérer de meilleures ressources pour pouvoir crafter de meilleurs équipements qui vous permettront aussi bien de vaincre les autres joueurs que d’explorer plus loin encore. Et que votre chasse soit bonne !