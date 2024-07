Ryan Decenzo repousse encore les limites du skateboard

au début du printemps en n'utilisant rien d'autre que la gravité et des feuilles de contreplaqué. Après avoir réussi un "kickflip" et un "frontside flip", Ryan était prêt à retourner dans le backcountry avec sa plance à roulettes et affronter à nouveau les défis de l'hiver.

Situé à 1 700 mètres d'altitude au nord de Squamish, en Colombie-Britannique, Ryan et son équipe travaillent fort pour construire ce qui ressemble à être un module de parc à neige que tu trouverais dans ta station de ski locale. Un morceau de bois tombé en forme d'arc-en-ciel de 20 pieds de long se trouve à six pieds au-dessus de la neige, avec le mont Garibaldi en arrière-plan. L'atterrissage et l'entrée ont été façonnés par la chenillette et tapissés de feuilles de contreplaqué pour que ce rail inspiré de la nature devienne roulable.

Une fois la construction complété, le rail ciré et une paire de chaussures sèches enfilée, il est enfin temps d'y aller. Après quelques essaies sur le rail pour vérifier la vitesse, le skateur canadien s'engage et se lance. Au cinquième essai, après avoir fait quelques culbutes dans la neige, il réussit un backside boardslide parfaitement exécuté. Et juste comme ça, c'est terminé pour le premier module de la journée.

