Silencieux mais puissant - Ryōyū Kobayashi laisse son saut à ski parler.

Bien qu'il n'ait que 27 ans, le Japonais Ryōyū Kobayashi est déjà l'un des meilleurs sauteurs à ski à avoir jamais vécu, comme le prouvent son palmarès et le fait qu'il ait remporté trois fois la tournée des quatre tremplins.

Après avoir commencé ce sport dans son enfance, il a rapidement gravi les échelons, rejoignant l'équipe japonaise de saut à ski Tsuchiya Home Ski Team en 2015 avant de se lancer sur la scène mondiale pour la première fois au cours de la saison 2015-16.

Kobayashi n'a pas tardé à faire parler de lui sur le circuit de la Coupe du monde puisqu'au cours de la saison 2018-19, il a remporté 13 victoires, toutes disciplines confondues. Il a ainsi remporté les six titres possibles : le titre général, le titre de vol à ski, la tournée des quatres tremplins, le Raw Air, le Planica7 et le Willingen Five.

Cinq ans plus tard, il continue d'empiler les médailles. Animé par le désir de gagner, mais aussi de créer, Kobayashi apporte à son sport un regard philosophique d'artiste. C'est l'une des raisons pour lesquelles il n'y a personne d'autre comme lui.

01 Les débuts

"Je pense que j'ai vraiment commencé à la fin de l'école primaire, peut-être à l'âge de dix ans", dit Kobayashi. "J'ai une grande sœur, un petit frère et un grand frère. Mon frère aîné faisait du saut à ski pendant que les autres jouaient au basket. J'ai trouvé ça amusant. Il y avait une piste de ski là où j'ai grandi, dans la préfecture d'Iwate, où je pouvais m'entraîner."

Le frère aîné de Ryōyū, Junshiro, est également sauteur à ski © Limex Images/Red Bull Content Pool

Le frère aîné mentionné, Junshiro Kobayashi, est également un vainqueur de la Coupe du monde et participe à des compétitions sur le circuit depuis 2012. Cependant, il n'a pas tout à fait connu le même succès que Ryōyū qui a parcouru un long chemin depuis ces premiers sauts sur la côte nord-est de Honshu, l'île principale du Japon.

02 L'importance de la réussite

Bien qu'il soit un homme de peu de mots, Kobayashi adopte une approche très réfléchie de son sport. Même les plus petits détails de la compétition peuvent prendre du sens. "Lorsque vous pensez qu'une compétition s'avère difficile, tout est important", dit-il. "Même le simple fait de rencontrer de nouvelles personnes est important. Transformer tout en expérience et se concentrer sur cette seule course, cette performance est important."

C'est une approche philosophique qui l'a aidé à rester équilibré, surtout lorsque les résultats n'allaient pas tout à fait dans le sens qu'il souhaitait. "Il y a des fois où je saute bien mais où je ne gagne pas. Et il y a d'autres moments où je ne saute pas bien mais où j'ai un bon vent, ou quand tout autour de moi les choses ne vont pas bien, mais je peux quand même gagner", explique-t-il. "C'est difficile mais la plupart du temps tu dois donner le meilleur de toi-même, sinon tu ne gagneras pas.

"J'ai su m'adapter avec souplesse en fonction de la situation, ce qui m'a aidé à rester au sommet au cours des quatre ou cinq dernières saisons. Mais j'essaie de ne pas trop me laisser prendre par les résultats."

03 Devenir le meilleur

Kobayashi a remporté le tournoi des quatre collines à trois reprises. © Juergen Feichter/EXPA/Red Bull Content Pool

L'exploit le plus mémorable de Kobayashi à ce jour est sans aucun doute d'être devenu seulement le troisième sauteur de l'histoire à remporter les quatres étapes de la tournée de quatres tremplins, ce qu'il a fait en 2019. La même année, il établira également une nouvelle distance record personnelle de 252 m lors du tournoi Planica7.

"Le grand chelem, gagner les quatre événements, m'a donné beaucoup de confiance", déclare Kobayashi. "Remporter les quatre tremplins est un tel honneur, c'était aussi ce qu'on appelle une "victoire complète", alors j'étais heureux de l'avoir fait."

L'année suivante, Kobayashi a terminé la saison à la troisième place avant que la saison 2021-22 ne soit marquée par des victoires en Finlande, en Allemagne et en Suisse, ainsi que par une autre victoire aux quatres templins grâce à trois victoires sur quatre épreuves.

Tout au long de la saison 2022-23, il n'a cessé de monter sur le podium, terminant notamment à la deuxième place des championnats du monde de ski nordique de la FIS. Puis, plus tôt cette année, il est entré dans l'histoire en devenant seulement le sixième homme à remporter la tournée des quatres tremplins pour la troisième fois.

Mais rien de tout cela ne lui est monté à la tête. Kobayashi dit qu'on le remarque à peine lorsqu'il retourne au Japon, une situation dont nous pensons qu'il est satisfait.

04 Un athlète dévoué

Pour quelqu'un d'aussi concentré sur son sport, Kobayashi ne ressent pas trop de pression pour réussir car "je ne fais pas vraiment attention à ce qui se passe autour de moi. Je ne me préoccupe que de mes propres performances.

Kobayashi a toujours été extrêmement concentré © Fabian Hain/Red Bull Content Pool Je suis quelqu'un d'assez expressif. Peut-être que si je n'étais pas sauteur à ski, je serais dans un domaine de performance. Ryōyū Kobayashi

Il dit que certains aspects du métier d'athlète professionnel sont "fatigants", notamment les voyages constants et l'éloignement de la famille et des amis, mais il emporte de la soupe miso et des ramens sur la route, et a récemment sorti sa Nintendo Switch "pour la première fois depuis longtemps".

Lorsqu'il est chez lui à Sapporo, il aime la vie tranquille, ranger sa maison, sortir manger et collectionner des œuvres d'art, notamment une reproduction de Banksy qu'il a montrée sur YouTube. C'est aussi un marchand de vêtements réputé et il a actuellement un contrat avec la marque de haute couture Prada, un sujet sur lequel il est typiquement nonchalant, expliquant seulement que "c'est bien de porter de beaux vêtements".

05 Une approche mentale unique

Kobayashi sur les pistes en Allemagne © Limex Images / Red Bull Content Pool

Lorsqu'il s'agit de se concentrer sur les compétitions, Kobayashi privilégie une approche simple. "Il n'y a pas d'autre moyen que de s'y mettre. Même si je suis inquiet, je n'ai pas le choix", dit-il.

La seule chose dont il tient à parler est l'une de ses autres passions : le golf. "Les similitudes avec le saut à ski résident dans le fait qu'il s'agit d'un sport assez mental. Le golf se joue sur une longue période et le saut à ski est [relativement] instantané, mais en tant que compétition, ils sont étonnamment similaires. Je pense que regarder une vidéo de ton swing et apprendre où tu te trompes, c'est aussi la chose la plus importante du saut à ski, examiner mes propres sauts et voir où je peux m'améliorer."

Ses golfeurs préférés sont Tiger Woods et Rickie Fowler, et il a des amis sur le circuit japonais. Pour l'instant, Kobayashi n'aspire pas à concourir à ce niveau, mais il dit que le golf est un "rafraîchissement mental" entre les compétitions de saut à ski.

06 Que lui réserve l'avenir ?

"On me pose souvent la question, mais je ne connais pas vraiment la réponse", dit Kobayashi à propos de la vie après le saut à ski. "Je crois que je n'ai envie de rien faire. C'est pourquoi j'établis cette relation avec le modeling et j'absorbe beaucoup de stimuli pour voir ce que je peux transformer en idée."

Stretching out © Limex Images / Red Bull Content Pool Je ne fais pas vraiment attention à ce qui se passe autour de moi. Je me concentre uniquement sur mes propres performances. Ryōyū Kobayashi

C'est unique pour un athlète d'être aussi concentré sur la culture et une vie en dehors du sport. Mais c'est ce qui fait de Kobayashi un être humain bien équilibré, toujours prêt à s'inspirer de ceux qui l'entourent. "Je m'inspire beaucoup des artistes et des musiciens", dit-il. "Je suis quelqu'un d'assez expressif. Peut-être que si je n'étais pas un sauteur à ski, je serais dans un domaine de performance."

Il ne se voit cependant pas abandonner complètement le saut à ski. "Même après ma retraite, je veux apporter une contribution au monde du saut à ski, l'animer et le rendre plus populaire. Et si je peux dire que j'ai fait la différence, ce serait formidable", dit-il. "Ce n'est pas grave si je ne participe pas à l'organisation des compétitions, mais je ne voudrais pas être entraîneur. Fondamentalement, j'ai tendance à trouver que faire les choses est pénible, mais j'aime m'amuser."

Il est clair que Kobayashi continuera à nous émerveiller. Le 24 avril, il a décroché un record du monde de saut à ski en Islande, en sautant 291 m. Regarde ce saut de record du monde dans la vidéo ci-dessous.