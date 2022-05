Portrait de Lucas “Saken” Fayard, midlaner et pilier de la Karmine Corp

. Il rejoint la structure à sa création pour la saison de 2021 en LFL. Et en ce début de saison de 2022, c’est le seul membre restant de sa formation initiale. Il a tout vécu avec l’équipe : sa montée fulgurante avec les premières places en saison régulière de LFL, les questionnements après le départ de la pépite Adam, le double-titre des European Masters et enfin, les grands changements apportés par le dernier mercato.

Saken, c’est le cœur de la Karmine Corp . Il rejoint la structure à sa création pour la saison de 2021 en LFL. Et en ce début de saison de 2022, c’est le seul membre restant de sa formation initiale. Il a tout vécu avec l’équipe : sa montée fulgurante avec les premières places en saison régulière de LFL, les questionnements après le départ de la pépite Adam, le double-titre des European Masters et enfin, les grands changements apportés par le dernier mercato.

Cette aura de pilier l’a suivi tout au long de sa carrière professionnelle, depuis ses débuts en 2016. Chez Gentside, il survit à deux formations différentes entre 2017 et 2018. Le midlaner se lance ensuite dans la ligue française (LFL) dès sa création en 2019 chez Vitality Bee, où il sera le seul à rester après cette saison, là encore. Il finit même par assumer un double-rôle en 2020, en jouant à la fois avec l’équipe académie en LFL et l’équipe principale en LEC, jusqu’à arriver chez la Karmine Corp en 2021 pour y rester au moins 2 saisons. Retour sur son parcours.

