Saudi Pro League : Stars, faits et rumeurs des 1001 nuits

Qui parle des Games to Watch en dehors de la Bundesliga, fait référence à des matchs comme Manchester City contre Liverpool. Le El Clasico en Espagne et son équivalent italien entre la Juventus et l'Inter de Milan (Derby d'Italia) font partie de la même catégorie. Et bientôt, Al-Ittihad Club contre Al-Hilal SFC ?

Les - appelons un chat un chat - vibrations des chercheurs d'or dans la Pro League saoudienne n'ont pas manqué leur effet. Les stars attirées dans le désert forment désormais un Top 11 composé entièrement d'anciens vainqueurs de la Ligue des Champions ou de la Ligue Europa.

Les critiques parlent d'une "Chinese Super League 2.0". L'engouement pour la Pro League saoudienne va-t-il se dissiper aussi rapidement que dans l'Empire du Milieu ou Neymar et compagnie vont-ils la faire entrer dans le courant dominant ?

01 Système de ligue

La plupart des 18 clubs de la Saudi Pro League ont plus de tradition que tu ne le penses à première vue. Et ils ont aussi un "The People's Club" : Al-Ittihad Club, fondé en 1927 ! Presque 50 ans plus tard, la Saudi Pro League (première saison 1947/48) a été établie comme la plus haute division dans le golfe Persique. Pour la saison 2023/24, la ligue est passée de 16 à 18 équipes.

Le record est détenu par le club de la capitale, Al-Hilal SFC de Riyad. Entre 2020 et 2022, trois autres championnats sont venus s'ajouter, faisant briller l'armoire à trophées avec un total de 18 titres, avant que le club populaire susmentionné de la ville côtière de Jeddah ne devienne champion en 2022/23, renouant ainsi avec ses anciennes heures de gloire.

02 Le Big Four

Comme les Big Six de la Premier League anglaise, où le FC Liverpool, Manchester United et l'adversaire du RB Leipzig en Ligue des Champions, Manchester City, et enfin les trois clubs londoniens (Arsenal, Chelsea, Tottenham) dominent tout depuis des décennies, une ère similaire est en train de se préparer en Pro League saoudienne.

L'entrée du Public Investment Fund (PIF), dont le volume est estimé à environ 650 milliards de dollars US, dans un quatuor rend cela possible. Al-Hilal et Al-Ittihad appartiennent désormais au groupe public, tout comme Al-Nassr FC et Al-Ahli SFC. Mais pour tous, le nombre de joueurs étrangers dans l'équipe est limité à huit spots.

03 First Mover

Avant que la vague des transferts n'emporte les joueurs de renom d'Europe dans le désert, il fallait le rayonnement d'un seul - l'apparition de CR7 ! Après des passages dans presque tous les grands championnats européens (Manchester United, Real Madrid, Juventus Turin), le footballeur Cristiano Ronaldo, cinq fois ballon d'or, est parti à la chasse aux buts pour Al-Nassr depuis janvier 2023.

Où l'ambition toujours débordante de CR7 à l'âge de 38 ans va-t-elle pousser son équipe ? 14 buts lors de la deuxième moitié de l'année dernière (16 matchs), dont un quadruplé, ne semblent être que le début.

04 Classement des transferts

A deux doigts du mur du milliard, il y a toujours beaucoup d'argent : en ce qui concerne les dépenses de transfert, la Saudi Pro League (environ 956 millions d'euros) se classe derrière l'intouchable Premier League (2,8 milliards). Mais contrairement à la Chine, des stars (bien) en dessous de la trentaine ont également pris le train de l'hypocrisie footballistique. On peut citer Sergej Milinkovic-Savic (28 ans), le Brésilien Malcom (26 ans) ou le talentueux milieu de terrain espagnol Gabri Veiga, âgé de 21 ans seulement. Nous listons ici les 20 recrues les plus chères de la Pro League saoudienne :

Neymar (Al-Hilal) Otavio (Al-Nassr) Malcom (Al-Hilal) Ruben Neves (Al-Hilal) Aleksandar Mitrovic (Al-Hilal) Sergej Milinkovic-Savic (Al-Hilal) Fabinho (Al-Ittihad Club) Gabri Veiga (Al-Ahli) Riyad Mahrez (Al-Ahli) Seko Fofana (Al-Nassr) Allan Saint-Maximin (Al-Ahli) Sadio Mané (Al-Nassr) Roger Ibanez (Al-Ahli) Jota (Al-Ittihad Club) Aymeric Laporte (Al-Nassr) Yannick Carrasco (Al-Shabab) Marcelo Brozovic (Al-Nassr) Karim Benzema (Al-Ittihad Club) Franck Kessie (Al-Ahli) Kalidou Koulibaly (Al-Hilal)

05 Entraîneur de stars

Le pouvoir des stars ne s'arrête pas sur la pelouse, mais se poursuit sur les bancs de touche. Le Portugais Nuno Espírito Santo a conduit Al-Ittihad Club à deux titres (championnat, supercoupe) lors de sa première saison. Il sera imité par Steven Gerrard, capitaine de longue date - pardon, "Captain Fantastic" - du FC Liverpool à Al-Ettifaq ou par l'ex-Salzburger Matthias Jaissle (Al-Ahli).

Ce dernier, en tant qu'entraîneur du Red Bull Salzburg, a obtenu une moyenne de 2,28 points en 92 matchs. La qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions 2021/22 (1-1/1-7 contre le FC Bayern Munich), ce qu'aucune équipe autrichienne n'avait réussi à faire auparavant dans la catégorie reine, porte également la signature de cet homme de 35 ans.

Matthias Jaissle © Red Bull

06 Les plus grands stades

Lorsque le transfert de Neymar Jr. a été fixé, Al-Hilal a offert à l'athlète de Red Bull un spectacle de bienvenue spectaculaire au King Fahd International Stadium - show laser inclus ! "Neymar is blue", s'est illuminé en pointillés au-dessus du ciel nocturne de Riyad.

Le stade de 68 752 places accueillera pendant les deux prochaines années l'international brésilien qui veut enchanter les fans comme il l'a fait lors de son tournoi de street soccer Neymar Jr's Five . À Djeddah, Al-Hilal et Al-Ittihad se partagent le King Abdullah Sports City Stadium, également conçu pour accueillir plus de 60 000 spectateurs, et qui sera également le site de la Coupe d'Asie en 2027.

07 Culture des fans

Environ 36 millions d'habitants vivent en Arabie Saoudite. La moitié de la population a moins de 30 ans et est considérée comme folle de football. "Ici, il y a définitivement une culture de supporters et de clubs", explique avec Robert Bauer (ancien entre autres du SV Werder Brême et du 1. FC Nürnberg) le seul légionnaire allemand de la Saudi Pro League. "Il y a quelques années, la Chine avait le vent en poupe et faisait venir des professionnels vieillissants d'Europe. Mais le football n'a jamais eu la même importance qu'en Arabie Saoudite".

POV : la rumeur d'une sorte de wild card de la Ligue des champions pour le champion de la Saudi Pro League fait rage - à juste titre ! Comme l'UEFA transforme de toute façon sa compétition la plus importante en une ligue plus grande avec un système suisse, il serait bien possible que nous revoyions d'anciennes attractions du public comme CR7 ou Neymar avec leurs nouveaux clubs dans la catégorie reine.