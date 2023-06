réussit son comeback avec le projet « With Love », pas moins de quinze titres aux sonorités éclectiques dont dix produits par ses soins. Celle qui n’a rien perdu de sa verve hip-hop oscille entre morceaux kickés et mélodies planantes, preuve d’une vision artistique certaine. Afin de mieux connaitre Badnaiy, session scroll de ses comptes Instagram préférés.

Une période d’accalmie frustrante tant l’EP « Venus Beach » paru à l’aube de l’été 2020 avait su se démarquer de la concurrence et laissait présager un avenir radieux pour la lausannoise. Les auditeurs ont donc dû prendre leur mal en patience au grès d’apparitions live, freestyles et autres featurings. Désormais en totale indépendance,