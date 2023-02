Scroll Your Feed - Chien Bleu : ses cinq comptes Instagram préférés

« Neto Firmino c’est un artiste avec qui je bosse depuis longtemps, il est hyper talentueux et nos diverses collaborations sont tellement organiques. Je l’ai rencontré par hasard il y’a plusieurs années et on a direct accroché. Un dimanche, alors que j’étais dans mon shop de tattoo en train de dessiner, quelqu’un toque à la porte. C’était Neto accompagné de son cousin. Notre discussion a débouché sur un échange un peu spécial : il m’a shooté en vidéo et je lui ai encré un motif sur la peau.

« Neto Firmino c’est un artiste avec qui je bosse depuis longtemps, il est hyper talentueux et nos diverses collaborations sont tellement organiques. Je l’ai rencontré par hasard il y’a plusieurs années et on a direct accroché. Un dimanche, alors que j’étais dans mon shop de tattoo en train de dessiner, quelqu’un toque à la porte. C’était Neto accompagné de son cousin. Notre discussion a débouché sur un échange un peu spécial : il m’a shooté en vidéo et je lui ai encré un motif sur la peau.

« Neto Firmino c’est un artiste avec qui je bosse depuis longtemps, il est hyper talentueux et nos diverses collaborations sont tellement organiques. Je l’ai rencontré par hasard il y’a plusieurs années et on a direct accroché. Un dimanche, alors que j’étais dans mon shop de tattoo en train de dessiner, quelqu’un toque à la porte. C’était Neto accompagné de son cousin. Notre discussion a débouché sur un échange un peu spécial : il m’a shooté en vidéo et je lui ai encré un motif sur la peau.