Scroll Your Feed : Empty7 nous révèle ses sept comptes Instagram préférés

En ce dernier vendredi du mois de mars, le rappeur cagoulé préféré de tes rappeurs cagoulés préférés vient de libérer un nouvel EP : le ténébreux 2ON . Tout droit sorti des abysses, le projet d’Empty7 se mue en huit bangers sur fond d’introspection, le tout accompagné par trois mastodontes de la scène rap genevoise : Rounhaa , Gio Dallas et DeWolph . Désormais installé à Paris, l’artiste masqué compte bien poursuivre son ascension. Prochaine étape : retourner la salle du 18ème arrondissement La Boule Noire lundi prochain. En attendant, celui-ci nous conseille de jeter un œil sur sept comptes Instagram. Sélection.

01 @DRAPEAUNOIR

« Ce photographe, avec qui je suis très proche, est un des mecs les plus motivés et chauds que je connaisse. Il a collaboré avec beaucoup de monde de la ville et autres (Dior notamment, avec l'artiste Mai-Thu Perret) de plus, il est à la direction artistique / réalisation de la cover du single "2ON" sorti récemment. Il a assisté à la création d'Empty7, de toute l'imagerie qui m'accompagne et a aussi coréalisé, avec un grand à moi, certains de mes clips (Caraïbes, Perdu ou encore Sueur). »

02 @O.U.T_STUDIO:

« Quand on parle de studio de cinéma sur Genève et alentours, je n’ai qu'un seul nom en tête, celui de O.U.T Studio (composé de Louis et Tanguy), deux jeunes hyper motivés et qui me surprennent à chaque fois un peu plus dès qu'ils sortent quelque chose. Ils ont une créativité débordante et je leur prédis un bel avenir dans ce jeu. »

03 @HANSZIMMER

« Ai-je vraiment besoin de répéter l'amour que j'ai pour cet homme ? Hans Zimmer est pour moi ce que Pharrell Williams est pour Varnish La Piscine. Je pourrai mourir en paix le jour où j'aurai l'occasion, ne serait-ce que l’espace d’une seule session studio, de partager un piano avec Monsieur Zimmer. »

04 @TOUTLEMONDE_ENPARLE

« Depuis que j'habite à Paris, beaucoup de choses de Genève me manquent et "TLMEP" (Tout Le Monde En Parle) en fait partie, et à chaque fois que je descends je fonce là-bas pour déguster un délicieux « Kangal poulet » (spécialité unique au MONDE) avec un petit café et quelques copains. C'est un frère à moi qui gère la boutique - OB pour ne pas le citer - et c'est un incontournable. A chaque fois qu'ils publient des nouveaux menus ou des offres spéciales, je me mords les doigts de ne pas pouvoir en profiter. »

05 @BOHAUSS

« Bohauss est un artiste 3D qui a bossé sur tout ce qui entoure la cover du projet "2ON" (en collaboration avec la graphiste suisse @soleneregamey) . Il est très fort et ce qu'il propose me met dans un mood début années 2000, ça me parle de fou et c'est pour ça qu'on a décidé de collaborer ensemble! Au début je croyais qu'ils étaient plusieurs dans l'équipe alors qu'en fait le frérot est tout seul, et ça, c'est beau. »

06 @NES.GOAT

« J'ai découvert cet artiste il y'a peu de temps, avec son dernier projet "COSMIC", et il m'a mis une tarte. Technique, flow, originalité sur les prods et les mix. Beaucoup de bons ingrédients, j'ai hâte de voir ce qu'il va proposer par la suite. »

07 @LIMINAL.SPACEE

« Je m'intéresse aux "liminal spaces" depuis pas mal de temps, et ça me passionne toujours autant. Ce sont des lieux de "transition", familiers a beaucoup d'entre nous, qui ont toujours existé dans ma vie. Je vois ces endroits dans mes rêves depuis que je suis minot - et beaucoup d'autres gens aussi - et j'y ressens comme une nostalgie qui me transporte dans une dimension parallèle, "liminale". »