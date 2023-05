Scroll Your Feed - Mara : ses cinq comptes Instagram préférés

Active sur la scène musicale depuis 2016, l’artiste genevoise Mara a longtemps fait ses classes comme DJ, par ailleurs résidente de la radio française Le Mouv’ durant quelques années. À l’aise derrière les platines, c’est surtout derrière le micro que cette dernière se fait davantage connaître. Parus en 2019, les morceaux un brin explicites « Foufoune » et « Point Cue » remportent un vif succès, confortant Mara comme étant une artiste unique et le prénom Magali de nouveau tendance. Après avoir enchainé les projets, les dates de tournée et accessoirement les premières parties d’Angèle l’été dernier, la suissesse a sorti son premier album fin mars 2023. Condensé de R&B / dancehall, « Lovéland » se veut davantage intimiste, tout en conservant le charme décalé de sa créatrice. Afin de mieux connaitre Mara, celle-ci évoque ses cinq comptes Instagram de prédilection.

01 @shotbywozniak

« Mahé est une amie photographe ultra talentueuse avec qui je travaille. On a commencé à collaborer il y’a trois ans. J’étais en train de tourner une vidéo sur Paris quand le vidéaste m’a glissé son blaze. Elle s’est joint à nous pour faire des photos et à partir de là on s’est tout de suite bien entendues. Au début elle exerçait uniquement le rôle de photographe, puis au fil du temps et de ma carrière, j’ai ressenti le besoin d’agrandir mon équipe. Désormais, Maé officie également comme tour manager. C’est avec elle que je parcours la France, la Suisse, la Belgique…et prochainement le Canada pour ma tournée estivale ! »

02 @jerkyjessy

« La danse m’a toujours énormément plu, l’ayant pratiqué étant jeune.

Jessy est un danseur chorégraphe guadeloupéen basé à Paris. Selon moi, c’est un des meilleurs dans son domaine. Je l’ai connu via les réseaux car il avait publié une vidéo de sa chorégraphie de mon morceau « Point Cue ». Quand j’ai découvert son travail j’ai direct accroché, du coup on a fini par se rencontrer, faire un cours de danse ensemble et collaboré sur le clip de « Puta de Vida ».

03 @rosalia.vt

« Rosalía, je la suis depuis longtemps, j’aime sa musique, sa façon de communiquer, sa direction artistique. Autant au niveau de son image que de ses show, c’est vraiment une artiste complète. À l’avenir j’aspire à proposer une démarche similaire, un ADN artistique cohérent. Son dernier album Motomami était magnifique, big up à Rosalía car on a besoin de plus d’artistes comme elle dans le game. J’irais sûrement la voir au Paléo cette année ! »

04 @scorpiomood_

« Il faut savoir que je fais partie de la team scorpion, donc ce compte est excellent pour mon mood, mon inspiration de tous les jours. Je l’ai découvert en suggestion Insta et depuis je le check régulièrement, d’autant plus que certaines publications sont grave orientés sur le côté astrologique ! »

05 @shenseea

« J’éprouve un énorme kiff pour la musique dancehall et caribéenne comme vous l’avez sûrement capté via mes morceaux. Shenseea est totalement dans cette vibe, j’adhère grave à ses titres, et en plus elle est hyper forte en matière de freestyles. Ça fait plus de 10 ans qu’elle est dans le son et aujourd’hui elle a une carrière internationale, c’est mérité. »