. Et voici ce que nous avons appris.

Un nouveau look sur la grille

Un nouveau look sur la grille

Un nouveau look sur la grille

De très longs vols et des rues vides :

De très longs vols et des rues vides :

De très longs vols et des rues vides :

et

avec une excitation et une confiance sans précédent, mais aussi deux des pilotes les plus expérimentés de son histoire :

Et puis, le monde s'est arrêté, emportant le

Le Français Pierre Gasly a remporté le Grand Prix de Monza ce dimanche au terme d’une course folle. C’est la première victoire pour Alpha Tauri et la première pour la France depuis 1996.

Le Français Pierre Gasly a remporté le Grand Prix de Monza ce dimanche au terme d’une course folle. C’est la première victoire pour Alpha Tauri et la première pour la France depuis 1996.

De la boxe et du kart

De la boxe et du kart

De la boxe et du kart