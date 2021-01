"Season Pass" te montre où ça paye d’avoir un forfait saisonnier

Marre d’avoir à constamment vérifier l’enneigement des domaines suisses ? Énervé d’ignorer combien coûte une bière à Chamonix ? Curieux de savoir pourquoi les stations de ski canadiennes sont si fameuses pour leur ambiance de ouf ?

Le bon spot pour la saison de ski ? Easy ! © Fabian Omne

Eh bien oui. Et nous aussi. Mais aujourd’hui, tout change !

Comment ça ? Disons qu’on commence l’année avec rien de moins qu’un tour du monde pour découvrir 5 stations de ski légendaires – et leurs skieurs légendaires.

Season Pass : la série © Fabian Omne

On te montre ce que tu devrais absolument faire – et aussi ce que tu ferais mieux d’éviter. Mais plus important encore : tu peux te payer ici une overdose de bonheur à ski !

« Season Pass » est un trip tout compris dans 5 légendaires domaines skiables autour de la planète. Notre guide Fabian Omne, à raison de 5 épisodes, t’emmène dans sa quête mondiale de poudreuse, fêtes et bonnes gens.

Qui cherche trouve. © Fabian Omne

Ce programme a pour objectif de te faire passer du bon temps, et si en plus tu trouves le spot parfait pour toi et tes potes, on sera plus que happy.

Mais attends un peu !

La situation dans le monde ne nous a évidemment pas échappé, ni le fait que se rendre dans une station de ski en quête de poudreuse n’est peut-être pas possible pour tout le monde. Mais on espère que toutes les possibilités nous seront bientôt redonnées et que tu garderas en tête les bons tuyaux ici présents. En attendant, imagine-toi avec nous dans les spots les plus dingues de la planète.

OK alors, on va où ?

Commençons par le Nouveau Monde, dans les forêts profondes de la Colombie britannique, au Canada.

EPISODE 1: REVELSTOKE

Season Pass: Revelstoke

Un endroit célèbre pour sa poudre sensationnelle et surtout ses légendaires pillows. Revelstoke est connu comme lieu de tournage de grands blockbusters internationaux qui se passent en hiver. Quand il faut une scène (aussi nulle soit-elle) dans la neige, c’est à Revelstoke qu’on va. Battage médiatique mis à part, Revelstoke reste une petite ville paisible et endormie qui n’a rien à voir avec les grandes stations de ski européennes. Prépare-toi à de méga chutes de neige, loue-toi un appartement typique du coin et prends des trucs à grignoter avec toi. Les autochtones ne manqueront pas de te tenter avec une spécialité locale – et oui, le sirop d’érable est de mise.

EPISODE 2: CHAMONIX

Season Pass: Chamonix

Für unsere nächste Mission, wischen wir die Bäume von den Berghängen und ersetzen sie mit den spektakulärsten Gipfeln Europas. Ausserdem tauschen wir Ahornsirup gegen Baguettes.

Pour notre mission suivante, on efface les arbres des flancs des montagnes et on les remplace par les sommets les plus spectaculaires d’Europe. Et on échange aussi le sirop d’érable contre des baguettes. À Chamonix, dur de trouver quelqu’un qui skie sans équipement de protection. Et plus dur encore d’essayer de suivre les gens du coin qui ne reculent pas devant un Double Backflip dès le troisième run de la journée. Le skieur free européen de l’année, Nikolai Schirmer, et Max Palm, le futur de la discipline, nous montrent les pentes les plus raides, les lignes les plus ludiques et là où on fait notoirement la fête.

EPISODE 3: VERBIER

Season Pass: Verbier

La troisième étape de la tournée nous emmène en Suisse, plus précisément à Verbier, dans le Valais. Là on te dit tout sur la montagne la plus célèbre de la région, le Bec des Rosses, de laquelle ceux qui participent au Freeride World Tour se jettent chaque année dans la vallée. Le Bec de jour, c’est du costaud, mais nous, c’est de nuit qu’on se lance à l’assaut du sommet. Et puis on rencontre trois riders du Tour et on va avec eux sur les pistes. Certains sont jeunes, d’autres moins, mais ils ont tous une chose en commun : ils adorent Verbier !

EPISODE 4: ENGELBERG

Season Pass: Engelberg

Le deuxième épisode suisse nous emmène aux confins des Alpes. Engelberg (Obwald) n’est pas vraiment connu pour ses teufs. Mais tous ceux qui ont déjà eu un magazine de ski entre les mains ont eu l’occasion de s’émerveiller devant une photo d’Engelberg – consciemment ou non. Certains des meilleurs photographes de ski d’Europe y viennent régulièrement, tout comme de nombreux Scandinaves, qui veulent se coucher tôt le soir pour être les premiers sur la montagne le lendemain. Nous accompagnons le photographe Oskar Enander et son équipe à la recherche de bonne poudreuse pour la prochaine photo de couverture. Autrement dit : on va travailler.

EPISODE 5: ÅRE

Season Pass: Åre

On quitte la poudreuse, l’hiver et les rues étroites des Alpes, direction le plus grand domaine skiable de Suède : Åre.

Bon, c’est vrai, la montagne n’est pas des plus hautes. Et oui, c’est vrai, les lignes sont courtes. Et oui, c’est vrai, la neige n’est assurément pas aussi bonne que dans toutes les autres stations où on est déjà allés dans ce programme. Mais à Åre, les locaux pourraient être décrits comme des excités de première si ce n’était pas un euphémisme éhonté. On part avec Kristofer Turdell et Carl Regnér faire une randonnée à ski. Jesper Tjäder est dans le snowpark à essayer de trouver son prochain trick de dingue (d’ailleurs, si tu n’as pas encore vu la vidéo du jeu télévisé de Jesper, va te la trouver ici sans plus tarder). Et une bande d’hommes farouches et coriaces campe en pleine nature dans des abris creusés dans la neige, à la recherche de runs petits mais jolis.

Bon alors, pour qui avons-nous fait ce programme, en fait ?

Disons-le franchement : il ne s’agit pas ici des lignes les plus extrêmes, de poudreuse ou de produire les runs les plus dingues. « Season Pass » est là pour offrir à tous ceux qui en ont envie la saison de ski parfaite (ou de notre part, la journée de ski parfaite). Montre le programme à tes potes de ski, tes parents ou tes amis qui ne comprennent pas « pourquoi tu te précipites toujours à la montagne dès les premiers flocons. »

« Mate un peu les idiots avec leurs skis. Ce qu’ils ont l’air ringard ! » © Fabian Omne