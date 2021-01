Sébastien Loeb : « Cristina Guttierez, une nana qui avance »

Cristina est jeune (l’Espagnole a 29 ans) et m’a expliqué qu’elle était passionnée par le

depuis son enfance. J’ai pu voir ce jour-là que c’est une nana qui avance. Au volant de la caisse de 550 chevaux et de quatre roues motrices, elle a signé des temps franchement sympas. Elle a vraiment un bon coup de volant et s’est très vite sentie à l’aise dans l’auto. J’ai dû me bouger pour ne pas qu’elle fasse mieux que moi !