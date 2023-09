Seb Ogier : Je suis compétitif et je veux gagner à chaque fois

et de ce qui s'est passé sur les spéciales, je veux adresser mes pensées, mon appréciation et mes remerciements aux fans et au peuple grec. Ce qu'ils ont vécu avec les feux de forêt et maintenant les terribles tempêtes et inondations qui sont arrivées la semaine dernière, c'est trop.

Je suis désolé pour les gens et honnêtement, je suis vraiment humilié par l'accueil que nous avons reçu et le soutien que nous avons eu de leur part pendant tout le rallye.

There was plenty of support for all the drivers

Quand la pluie a commencé, c'était incroyable. À certains moments de la reconnaissance, on pouvait à peine conduire parce qu'on ne voyait pas plus loin que le bout du capot. Les organisateurs ont fait un travail remarquable pour que le rallye puisse se dérouler.

