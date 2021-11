Sébastien Ogier fait le grand huit !

Ce week-end pourtant, tout aurait pu basculer dans l’ES 14, lorsque la Toyota d’Ogier a touché un bloc de béton dans une chicane. Le Français s’en est sorti avec une jante éclatée et un pneu presque troué. Miraculeusement, l’incident n’a eu aucun impact sur le résultat et le pilote tricolore a pu continuer la course presque comme si de rien était. En tête du rallye depuis samedi soir après avoir notamment gagné 3 des 4 premières spéciales, Ogier a fait le job sur l’ultime scratch sans prendre de risque. Au final, il relègue son grand rival de la saison, son coéquipier

“Avons-nous gagné le rallye ou pas ?! s’est demandé Ogier à l’issue de la dernière spéciale du rallye. Dans toute l’émotion, je n’ai même pas écouté ce que Kaj a dit à la radio. Je ne sais pas quoi dire – c’est incroyable. Ce gars (il montre Julien Ingrassia) est aussi une vraie légende. On ne pouvait pas rêver mieux que de conclure notre aventure commune avec Julien de cette manière, en remportant le titre sur une nouvelle victoire à l'issue d'une course très intense. On a su faire abstraction de tout ce contexte durant la course car on devait se concentrer sur ce qu'on avait à faire pour aller chercher le titre, mais une fois la ligne franchie les émotions nous ont submergés. C'était vraiment très fort et ça fait bizarre de se dire que notre association prend fin après avoir achevé tant de choses ensemble. Du côté d’Elfyn Evans, on n’a pas caché sa déception avec cette 2e place à Monza. “Ça a été une année plutôt bonne, analyse–t-il. je ne peux pas m’empêcher d’être un peu déçu en ce moment. Vous cherchez toujours des endroits où vous auriez pu faire mieux, mais je dois dire un merci très spécial à cette équipe.”.