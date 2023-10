Voici les 12 marins sélectionnés pour la Youth & Puig Women’s America’s Cup

Une douzaine de marins ont reçu parmi les appels téléphoniques les plus mémorables de leur vie ce week-end lorsque les entraîneurs d'Alinghi Red Bull Racing ont appelé pour annoncer la bonne nouvelle : ils avaient été choisis pour représenter la Suisse à la Youth & Puig Women’s America’s Cup l'année prochaine. Pour beaucoup, cette sélection est le point culminant de plusieurs années de travail acharné, mais surtout, pour tous, l'opportunité d'une vie les attend pour l'année à venir. Il a fallu plus de six mois d'essais de sélection répartis en trois phases distinctes, aboutissant à une semaine de voile et d'évaluations à Barcelone ce mois-ci pour déterminer la liste finale. Enfin, ce week-end, Alinghi Red Bull Racing a annoncé les 12 marins sélectionnés, rejoignant la campagne suisse pour les régates de l'année prochaine.

En 2024, l'America's Cup organise pour la première fois un événement féminin de son histoire. Pendant ce temps, la régate Youth s'appuiera sur l'héritage établi en 2013 et 2017 avec la Red Bull Youth America’s Cup. "Aujourd'hui, nous avons réuni deux grandes équipes pour représenter la Suisse", a déclaré Coraline Jonet, chef de projet de la Youth & Women’s America’s Cup. "Nous nous sommes assurés que notre processus de sélection était approfondi en évaluant chaque marin de près et individuellement selon de nombreux critères. Nous avons un immense respect pour les 11 autres équipes et la compétition sera de haut niveau parmi les meilleurs au monde lors des deux régates."

"Les équipages que nous avons sélectionnés sont le résultat d'un processus de sélection méticuleux qui a débuté ce printemps et s'est déroulé en trois phases", a déclaré Matias Bühler, chef d'équipe des deux équipages. "Il s'agissait toujours de trouver un équilibre entre la simplicité et la réflexion innovante pour choisir les candidats finaux. Mais cela a commencé par la définition des profils que nous recherchions pour ces événements, et nous croyons avoir trouvé les meilleures équipes que nous puissions former pour la Suisse."

