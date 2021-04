Sergio Perez au volant d'une Red Bull pour la première fois

Le deuxième jour, Checo et l'équipe se sont concentrés sur des courses plus longues et sur la préparation du premier week-end de course, alors que les essais d'avant-saison, à Bahreïn, arrivent à grands pas.

Le deuxième jour, Checo et l'équipe se sont concentrés sur des courses plus longues et sur la préparation du premier week-end de course, alors que les essais d'avant-saison, à Bahreïn, arrivent à grands pas.

Le deuxième jour, Checo et l'équipe se sont concentrés sur des courses plus longues et sur la préparation du premier week-end de course, alors que les essais d'avant-saison, à Bahreïn, arrivent à grands pas.

"C'est important de se sentir à l'aise dans le cockpit pour que, lorsque nous arriverons à Bahreïn, je puisse me concentrer pour réaliser de bonnes performances", a déclaré Checo. "Un jour et demi en voiture, ce n'est vraiment rien, donc plus nous pourrons en faire ici, mieux nous serons préparés pour le premier test à Bahreïn".

"C'est important de se sentir à l'aise dans le cockpit pour que, lorsque nous arriverons à Bahreïn, je puisse me concentrer pour réaliser de bonnes performances", a déclaré Checo. "Un jour et demi en voiture, ce n'est vraiment rien, donc plus nous pourrons en faire ici, mieux nous serons préparés pour le premier test à Bahreïn".

"C'est important de se sentir à l'aise dans le cockpit pour que, lorsque nous arriverons à Bahreïn, je puisse me concentrer pour réaliser de bonnes performances", a déclaré Checo. "Un jour et demi en voiture, ce n'est vraiment rien, donc plus nous pourrons en faire ici, mieux nous serons préparés pour le premier test à Bahreïn".

Nous sommes tous des compétiteurs ici et lorsque nous sommes dans un environnement de course, tout devient plus agréable.

Nous sommes tous des compétiteurs ici et lorsque nous sommes dans un environnement de course, tout devient plus agréable.

Nous sommes tous des compétiteurs ici et lorsque nous sommes dans un environnement de course, tout devient plus agréable.