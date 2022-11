Sergio Pérez Drive, passion and determination is what keeps Sergio Pérez hunting wins in Formula One.

, à l'envers sur une zone de sortie de piste, n'a pas de baquet pour la saison suivante, plus de réussite et pas vraiment d'espoir de finir en beauté son avant-dernière course en

Résultat ? Il fait bien mieux que ça et passe de la dernière à la première place pour mieux décrocher sa première victoire en 190 courses, tout en devenant le premier Mexicain à le faire en 50 ans de championnats du monde. Douze jours plus tard, il devient officiellement le coéquipier de

Deux ans plus tard, Pérez vient de boucler la meilleure saison de sa carrière avec plus de victoires (deux), de poles (une), de podiums (12), de meilleurs tours (trois) et de points (305) que jamais. Il termine d'ailleurs à la troisième place du classement des pilotes après sa troisième place (également) lors du dernier GP de la saison à

Amélioration globale oblige, Checo est d'ailleurs incapable d'identifier un seul et même facteur qui l'expliquerait. "Disons que ça a été une bonne saison en général" explique-t-il, avant d'évoquer un mélange de confiance, de motivation et de plaisir. "J'ai manqué un peu de régularité tout au long de la saison, car j'aurais aimé être dans la lutte pour le titre, mais de manière générale, la saison de l'équipe a été solide."

Par ailleurs, Sergio admet aujourd'hui qu'être passé si près de la porte en F1 l'a poussé à changer sa façon de l'envisager et apprendre à célébrer les petites victoires (qui mènent à de plus grands succès).

