La F1 a failli passer à côté de Sergio Pérez

L'ingénieur de Racing Point a eu du nez : la course est pleine de rebondissements. Le plot twist du Grand Prix survient au 63e tour quand Mercedes, dans un élan de panique, équipe les pneus de

sur la monoplace de Georges Russell, obligeant les deux pilotes à revenir le tour suivant. Une mauvaise communication qui prive le crack britannique - impressionnant jusque-là - d'une victoire quasiment actée au profit de Pérez, remonté jusqu'à la P3 avec une facilité déconcertante. L'issue aurait-elle été différente si les mécaniciens ne s'étaient pas plantés ? Sans doute mais qu'importe : cette victoire clôture une saison qui fut – paradoxalement - l'une des plus compliquées de sa carrière mais aussi la plus belle en termes de statistiques. Une juste récompense pour un homme qui détenait, jusqu'alors, le plus grand nombre de départs sans décrocher la moindre victoire et dont on louait volontiers la régularité sans lui accorder un siège à sa hauteur. Mais pourquoi, au juste ?