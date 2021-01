La recette de Markus Keller pour le City Shred parfait en snowboard

Markus Keller est un vieux briscard dans l'univers du snowboard. Il nous donne sa recette pour le City Shred parfait :

La ville idéale : Saint-Gall

Saint-Gall est située entre 670 et plus de 800 mètres d'altitude. C’est la plus haute ville de cette taille en Suisse, même Coire est plus basse. S'il neige jusqu'au Plateau, vous pouvez espérer une couverture de poudreuse quasi montagnarde. « En outre, le centre ville est en pente, ce qui est idéal. Cela a naturellement débouché sur une belle ligne descendante », explique « Mä » Keller, citant ainsi un autre avantage de Saint-Gall. « De plus, étant originaire de Suisse orientale, je suis ravi de pouvoir présenter cette ville ».

Le soleil s'est levé vers huit heures mais nous étions déjà prêts depuis longtemps sur le premier spot. Markus Keller

L’équipe, déjà présente

Il est difficile de prévoir la chute de neige de la décennie. Il est donc d'autant plus important que l'équipe de tournage soit prête et à proximité lorsqu'elle se produit. « Comme je savais que je voulais faire le City Shred à Saint-Gall, j'avais cherché des gens de la région. Le réalisateur Fabio Martin par exemple, est l'un des meilleurs patineurs de Suisse. Il est originaire de Saint-Gall et connaît parfaitement cette ville. »

Markus Keller lors de son City Shred à Saint-Gall. © Red Bull Content Pool

Le run idéal

« Même en ville, je préfère skier à une vitesse naturelle », déclare Mä. D'autres obtiennent l'élan nécessaire en se faisant tirer par une voiture ou un treuil à moteur, ou alors les copains doivent pousser. À Saint-Gall, ce genre d'assistance est inutile. Le quartier de Saint-Georges, où Markus a commencé son City Shred, s'élève même à plus de 800 mètres, offrant ainsi un dénivelé suffisant pour atteindre le point le plus bas de la cité. « Nous avons suivi la pente, skiant d'un spot à l'autre sans avoir besoin de prendre la voiture ni de marcher sur une longue distance entre les deux. Tout s'est déroulé à la perfection ».

La tactique futée : shredder devant les chasse-neige

Personne n'est autant excité par 50 centimètres de neige fraîche sur la route que les snowboarders . Dans toutes les villes suisses, les lames se mettent en route dès que les premiers flocons sont tombés. Il s'agit alors de skier sur les spots avant que la neige n'ait été déblayée. « Nous avons réfléchi aux rues qui seraient probablement prioritaires pour le déneigement. Ce sont donc celles que j’ai ridées en premier. Quand le tour des sentiers et des escaliers est arrivé, nous avions ces spots dans la boîte ».

« Le lève-tôt... » s'applique également au shred en ville © Red Bull Content Pool

Le bon timing : de l'aube au crépuscule

Se lever tôt était de rigueur. « Le soleil s'est levé vers huit heures, mais nous étions déjà prêts depuis longtemps sur le premier spot », décrit le shredder. Le tournage des films et des prises de vues a ensuite duré toute la journée. « Nous étions partis pour le dernier plan quand les lampadaires se sont allumés. » Ces images à la lumière jaunâtre n'auraient pas pu égaler le blanc éclatant de toutes les autres prises de vue, alors Mä et son équipe ont laissé tomber. Les bonnes photos sur les cartes mémoire étaient plus que suffisantes.

Sur quelques sites, il aurait fallu un petit take-off construit, sinon j'ai skié partout dans l’état où c’était. Markus Keller

La philosophie intelligente : rider au lieu d’aménager

On pourrait aussi qualifier le City Shred de Mä de freeride urbain. Presque toutes les structures avaient été conçues uniquement par Dame Hiver, et il les a passées telles quelles. « Sur quelques sites, il aurait fallu un petit take-off construit, sinon j'ai skié partout dans l’état où c’était », souligne-t-il. L'avantage : on ne passe pratiquement pas de temps à pelleter ni à mettre en forme. Pourtant, Markus n'a fait qu'une seule tentative sur de nombreux spots. Le pillow sur la haie n’a eu lieu qu'une seule fois. Après avoir été shreddé, il ressemble à ceci. « En fait, le snowboard urbain n'est pas ma spécialité et je ne suis pas allé dans un park depuis un certain temps. Mais j'ai suffisamment d'expérience pour pouvoir dire ce que je peux et ne peux pas faire en une ou deux tentatives. »

L'avantage quand il y a beaucoup de neige... © Red Bull Content Pool

L’alternative sécurité : shredder comme Mä ou enfiler des protections

Peu de tentatives signifient aussi moins de chutes. C'est pourquoi Mä a renoncé aux protections, mais les recommande néanmoins par principe. « Ce n'est certainement pas agréable de dévaler une volée de marches sur les rotules, et de toute façon un casque est toujours utile ». La particularité de l'équipement de Mä est qu'il ne porte pas non plus de lunettes de protection. « J'aime ne rien avoir entre mes yeux et l'environnement, donc je skie toujours quand il ne neige pas ou que la poudreuse ne me vole pas au visage. Un jour pareil, je pense que de toute façon les lunettes se seraient salies en permanence ».

Les ondes positives