est aujourd’hui au sommet de la scène européenne du skateboard, et c’est amplement mérité ! En regardant les clips vidéo du sympathique Suisse, on a l’impression que le meilleur moyen pour lui de descendre des escaliers est de grinder la main courante.

Mais il ne se contente pas de mettre régulièrement en scène ses talents dans des clips vidéo époustouflants. En plus d’avoir remporté plusieurs Contests et événements réputés, il est une figure clé de la scène du skate et s’engage pour faire évoluer son sport :

En 2012, il remporte l’Element Make it Count Euro Final et termine 3e de la Simple Session en Estonie

"Stricki" est un skater passionné qui s’engage depuis plusieurs années dans divers projets de soutien de la jeunesse. Il est convaincu qu’il existe un énorme potentiel, en particulier chez les jeunes, et il veut rendre son sport encore plus populaire.

