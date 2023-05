En F1, la course est d'abord virtuelle

C'est une machine imposante, froide et complexe dont on n'explique les rouages qu'en surface, de peur d'être copié, et qui a profondément changé la discipline. Depuis 2009, l'utilisation du simulateur de pilotage s'est généralisée dans les usines sous la pression de la FIA qui a imposé une réduction conséquente des essais privés puis en soufflerie avec, derrière, l'objectif de réduire les coûts. Pour jouer dans les règles, les écuries ont revu profondément leur manière d'opérer. Car jusqu'au milieu des années 2000, comme l'explique un journaliste du New York Times

« Ferrari possédait sa propre piste et pouvait faire rouler ses monoplaces jour et nuit, écrit-il. Les autres grosses écuries louaient des pistes d'essais en Europe pendant plusieurs semaines, pour leur propre usage et aussi pour bloquer la concurrence ». Désormais, c'est derrière les portes closes des usines et dans un environnement virtuel que se joue, en premier lieu, l'affrontement technologique.