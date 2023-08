L'évolution de la prise de vue dans le monde du skateboard

01 L'histoire des caméras dans le monde du skate, en bref

Unique dans l'industrie, le skateboard a, pendant la majeure partie de son existence, été intimement documenté par les autres skateurs de la communauté. Depuis les années 70, les skateurs qui n'avaient pas le cran de poursuivre une carrière dans le skate ou les propriétaires de marques et les anciens pros comme Stacey Peralta à la tête de leur propre entreprise, ont trouvé un épanouissement créatif et une contribution en prenant une caméra et en filmant leurs amis. Ce qui n'était au départ qu'un simple moyen de capturer la passion ou de créer une vidéo promotionnelle pour leur marque s'est transformé en une véritable opportunité de carrière et en un débouché créatif intégré à l'expérience des skateurs.

Les premiers skateurs n'auraient jamais imaginé l'évolution de l'industrie jusqu'à aujourd'hui. Ce qui a commencé par des caméras d'épaule, des Hi8 et des mini DV, a depuis évolué vers des caméras HD 6k, avec des clips destinés aux réseaux sociaux et des contenus de skate très courts qui ont éclipsé les vidéos complètes qui dominaient le paysage médiatique il y a plusieurs années.

Au-delà du tournage, les monteurs de skate, qui avaient l'habitude de travailler avec des lecteurs VHS et des cassettes vierges, se battent aujourd'hui avec des mémoires de stockage et des coûts de caméra et d'équipement de montage qui montent en flèche. Néanmoins, si les méthodes des vidéastes et les médias qu'ils exploitent ont évolué, l'évolution des médias skate a toujours été précédée par l'évolution des caméras.

12 min La vidéo de skate est-elle morte ? Découvrez l'histoire de la vidéo de skateboard en 2014 avec les meilleurs skateurs et réalisateurs de l'industrie

Et maintenant, ce qui a commencé avec des caméras chargées manuellement, des caméras à l'épaule et des cassettes VHS, a évolué vers des vidéos sur YouTube, Instagram et Red Bull TV. Si les supports de publication et les caméras ont évolué, les vidéastes eux-mêmes n'ont jamais faibli dans leur dévouement. Pendant des décennies, ils ont regardé à travers l'objectif pour faire connaître le skateboard à ses adeptes. Il est temps de leur rendre la pareille et de mettre en lumière ces caméras qui font partie intégrante de l'histoire de la discipline.

02 Super 8 et 16mm

Avant les années 80, le skateboard était principalement filmé avec des caméras Super 8 et 16 mm. Ces caméras portatives étaient généralement dépourvues de microphone et, même si elles étaient capables de produire du son, elles nécessitaient souvent l'utilisation d'un micro externe via un cordon d'approximativement 2 mètres. En tant que vidéaste, vous devez être prêt à mettre la main à la pâte, mais aucune caméra n'est plus exigeante que les caméras Super 8 et 16 mm, en particulier le 16 mm qui exige du vidéaste qu'il charge, mesure et développe manuellement la pellicule.

Ces procédés laissent place à l'échec et on ne saura jamais combien d'images ont été perdues à cause de cela. Lorsque nous pensons à DogTown, aux premières séquences de Natas et aux premières séquences de compétitions des années 1970, nous regardons du Super 8 et du 16 mm. Malgré cela, ces caméras sont restées en place et on peut les voir dans la plupart des vidéos de skate dans de petits clips et autres courts métrages esthétiques.

Le grain naturel de la pellicule des caméras 16 mm et Super 8 a permis à ces premiers prédécesseurs de rester dans le monde du skateboard. Cela dit, les caméras étant souvent peu fiables et les coûts de développement et de cartouche s'élevant à environ 70 dollars américains pour deux minutes d'images, la Super 8 et la 16 mm sont principalement utilisées pour filmer des scènes d'introduction ou des petits clips artistiques de 5 à 10 secondes. Vous pouvez retrouver une tonne de superbes plans de coupe en Super 8 et 16mm dans les vidéos de gars comme Jon Miner, Aaron Meza, et Ty Evans.

The timing has to be perfect when filming © Fine Lines/Red Bull Content Pool

De nombreux vidéastes de renom reconnaissent que les caméras Super 8 et 16 mm leur ont permis de comprendre l'exposition, la composition, ainsi que le dévouement et l'attention aux détails nécessaires pour devenir un vidéaste à succès dans le domaine du skateboard. Néanmoins, au début des années 80, les caméscopes VHS et Hi8 ont fait leur apparition, éclipsant à jamais les caméras Super 8 et 16 mm.

03 Panasonic Super-VHS & Sony Hi8

Certains ne savent peut-être même pas ce qu'est une cassette Hi8, mais nous savons tous ce qu'est une cassette VHS. Quoi qu'il en soit, il est important de se rappeler que les skateurs se trimbalaient avec des caméras à l'épaule de type boombox pour filmer le leur session et qu'ils devaient ensuite procéder au montage à l'aide de boîtiers VHS. L'ensemble du skateboard doit beaucoup à ces pionniers qui ont ouvert la voie par leur détermination. En fixant un standard élevé, les caméscopes VHS et Hi8 ont propulsé tous ces vidéastes dans une nouvelle ère.

Avec l'augmentation de la mobilité, l'indifférence de la culture populaire à l'égard du skateboard de rue a changé dans le monde entier, et de plus en plus d'équipes de skateurs, d'entreprises et de marques se sont mises à documenter le mouvement. Associée à de nouvelles méthodes de montage, l'ère du VHS et du Hi8 est à l'origine du style et de l'esthétique qui caractérisent les vidéos de skateboard.

Dans les ateliers, tu serais encadré par des professionnels de l'industrie. © Roman Lehmann

Après les caméras Super 8 ou 16 mm, qui ont capturé les premières séquences de DogTown sur des pellicules coûteuses, la plus grande contribution des caméscopes VHS et Hi8 au skateboard a sans doute été le fait que les skateurs pouvaient désormais éditer des vidéos sur de la musique. Cela a donné naissance à une nouvelle voie créative dans le domaine. Les skateurs ont commencé à imaginer leurs sessions sur des chansons et une nouvelle motivation s'est installée dans le milieu.

C'est ce changement profond qui a conduit à ce que certaines des premières vidéos de skateboard (comme la Trilogie de World Industries) soient filmées sur un caméscope VHS. Par la suite, les vidéos de skateboard sans musique paraissaient incomplètes, ce qui a poussé les monteurs à se surpasser une fois de plus. Bien que certaines des premières cassettes "sponsorisez-moi" aient été tournées sur Hi8, ce qui offrait les mêmes possibilités, le processus de montage était extrêmement problématique.

Le premier domino qui est tombé pour que la Hi8 soit éclipsée par la VHS a commencé avec le fait que la Hi8 obligeait les cinéastes à envoyer leurs bandes originales par la poste, ce qui les a endommagées ou perdues. Aujourd'hui encore, d'innombrables heures d'images perdues des pionniers du skate de rue n'ont jamais vu le jour. Si les cassettes VHS vierges ont facilité le montage et réduit le risque de perte d'images, il ne s'agissait jamais d'une tâche aussi simple que les fonctions "cliquer-glisser" du montage contemporain.

There's always a camera following you when you're a pro skater © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool

Dans de rares cas, les caméscopes Hi8 et VHS font aujourd'hui leur retour, avec leur mélange de grains de 500 pixels, leurs combinaisons de couleurs uniques et leur esthétique brute. Cependant, les problèmes liés au tournage et au montage sur ces monstres analogiques ont finalement conduit à leur extinction numérique. Ce n'est qu'en 1995 que les mini DV et l'importation par câbles firewire ont résolu ces problèmes et fait entrer les caméras utilisées pour le skate dans une nouvelle phase d'évolution.

04 Sony DCR VX1000 & MK1 Fisheye Lens

Si vous connaissez le skateboard, vous savez à quel point la communauté vénère la VX1000. Ce que vous ignorez peut-être, c'est l'impact que cette caméra a eu sur le montage, et celui du fisheye qui l'accompagne sur l'esthétique du skateboard dans son ensemble.

Première caméra portable de qualité professionnelle, la Sony DCR VX1000 a instantanément permis aux amateurs de réaliser des films de qualité télévisuelle à un prix relativement abordable. Utilisée à l'origine par l'armée américaine lors de l'opération Tempête du désert, la durabilité de la VX1000, sa poignée et sa capacité à capter un spectre complet de couleurs et de sons ont poussé toute une génération de vidéastes à partir à l'abordage des rues.

Avec une nouvelle caméra comme fer de lance de l'arsenal du skateur, c'est la MK1 Fisheye de Century Optics qui a distingué l'esthétique du skateboard en tant de l'industrie à la forme d'art, alors que les vidéos de skate devenaient la priorité de toutes les entreprises du milieu. L'ironie est que ces vidéos n'ont jamais vraiment rapporté d'argent à une entreprise, mais l'effet impalpable et ce que leur contribution a signifié pour l'histoire du skate dans son ensemble, ont été des forces culturelles pures qui résonnent à jamais avec le skateboard. De nombreux skaters considèrent la VX1000 et la MK1 comme la naissance de cet âge d'or et certains ont même tenté d'en déterminer le début exact.

22 min L'ère de la VX1000 Découvrez comment la caméra VX1000, avec son objectif fisheye, a réussi à capturé l'âge d'or du skateboard.

Dans une histoire devenue légendaire, le vidéaste Dan Wolfe a ajouté le fisheye pour la première fois à son catalogue en 1999. Plus tard dans l'année, lors d'une session au triple set de Santa Monica, le photographe Atiba Jefferson et Wolfe capturaient le frontside 360 de Jeremy Way au triple down, alors qu'Atiba s'émerveillait de la façon unique dont le fisheye capturait la figure. Atiba a appelé Ty Evans, un autre vidéaste de skate très respecté, qui s'est rendu sur place pour constater la beauté du fisheye. Inutile de dire que Ty a adoré ce qu'il a vu et, à la fin de l'année 1999, tous les réalisateurs de vidéos de skate légitimes disposaient de la VX1000 et de la MK1. Il est généralement admis que l'esthétique fisheye permet une composition du paysage qui révèle les obstacles et les figures à la dernière seconde, accélérant le skate et faisant de sa révélation un mélange savant de poésie en mouvement et d'action physique brute.

Grâce à l'incroyable capacité de la VX1000 à capter les sons, la cacophonie brute du skateboard de rue et des obstacles qui vous sautent au visage a couronné le roi fisheye pour filmer les lignes et les espaces. Tous ces facteurs, et bien d'autres encore, ont contribué à l'intégration des VX1 et MK1 dans l'arsenal de tous les cinéastes en herbe, pour en faire la pièce maîtresse de l'âge d'or du skateboard.

Alors que les aspects techniques et la qualité professionnelle du VX1000 combinaient sa capacité unique à capturer les sons et les couleurs avec l'esthétique fisheye du MK1, créant ainsi un standard pour la diffusion de contenu skate, ce sont aussi les capacités de montage offertes par les cassettes mini DV qui ont marqué le début de cette ère. Bien plus faciles à éditer que les VHS et Hi8, il suffisait d'un câble firewire pour se brancher sur un ordinateur et commencer à éditer sa vidéo. Pendant l'âge d'or de la VX1000, le skateboard a connu certaines des vidéos les plus influentes jamais créées. Des vidéos mythiques comme Sorry, Yeah Right !, Photosynthesis, This Is Skateboarding, The DC Video, Baker 3 et Fully Flared ont toutes été tournées exclusivement sur la VX1000 et ont depuis défini l'histoire du skateboard dans son ensemble.

Cameras come and go – the MK1 is now discontinued, for instance © Fine Lines/Red Bull Content Pool

Avec l'augmentation de la qualité et de l'accessibilité de la VX1000 et l'objectif MK1 qui a défini l'esthétique du skate pour toute une génération, la VX1 sera toujours un catalyseur de l'évolution des caméras dans le milieu du skate. Encore utilisée aujourd'hui dans les vidéos Sabotage de Brian Panebianco de Love Park et dans la série GX1000 de Ryan Garshell, la VX1000, plus de 25 ans après sa fabrication, reste un élément essentiel de l'esthétique et de la culture touchant au skateboard. Même si toutes les contributions du miniDV sont indéniables, ce héros original de l'ère numérique s'est finalement avéré être un cheval de Troie. En effet, le miniDV s'est avéré problématique en raison de sa menace constante de défaillance et de l'augmentation des coûts par cassette. Finalement, comme nous l'avons vu avec le VHS éclipsé par un miniDV plus favorable, les caméras HD avec des cartes mémoire fixes et les caméras DSLR avec des cartes SD se sont avérées être de parfaits remplaçants.

05 Panasonic HVX 200

La Panasonic HVX 200 marque un nouveau tournant dans l'évolution des vidéos. Lorsque les caméras haute définition ont été introduites pour la première fois dans le skate à la fin de Fully Flared, un débat a vu le jour entre la HD et la VX. Il faut savoir que plus d'une décennie après l'apparition des caméras HD, les skateurs se sont battus contre le remplacement de la définition standard et la VX1000. Mais en fin de compte, la HD l'a emporté pour une myriade de raisons.

Videographers are sometimes on skateboards themselves © Sebastian Weissinger/Red Bull Content Pool

On pense généralement que l'adoption de la HD a commencé lorsque Ty Evans a tourné des séquences B-Roll pour Fully Flared avec la Panasonic HVX. Après avoir utilisé la HVX, il a décrété que leur prochain projet (Pretty Sweet) serait exclusivement filmé avec des caméras HD. Cela signifie que pour la première fois depuis l'introduction de la VX1, une vidéo de skate entière serait produite sans images VX en définition standard. L'un des facteurs les plus importants du changement pour Ty Evans a été la carte mémoire offerte par la HVX. Comparées aux piles interminables de Mini DV dont le coût augmentait chaque année, les cartes mémoire à semi-conducteurs ne devaient être achetées qu'une seule fois.

Il vous suffit de brancher votre carte HD et d'importer les clips, de les sauvegarder, d'effacer le contenu de la carte pour disposer d'une carte flambant neuve pour des heures d'enregistrement supplémentaires. Ce processus n'est toutefois pas sans problèmes. Tout d'abord, les séquences continuent d'être menacées en laissant tout aux sauvegardes numériques plutôt qu'aux bandes physiques que l'on peut conserver pour toujours. Il fallait également passer des heures à importer des séquences et à sauvegarder des téraoctets de mémoire sur des disques durs externes coûteux.

Il convient aussi de mentionner que le Panasonic HVX avait un équivalent Mini DV, le Panasonic DVX. Le DVX était largement considéré comme une amélioration par rapport à la série VX, en particulier les dernières VX2000 et VX2100 qui souffraient de leurs capacités de capture des couleurs et de leurs modes de tournage nocturne. Aujourd'hui, le Panasonic DVX est l'une des meilleures alternatives pour les personnes qui n'ont pas les moyens de s'offrir un VX1000 ou qui ne veulent pas s'occuper des responsabilités techniques liées à la possession d'un tel appareil.

Skateboard filmer Sebastien Abes sharing his footage for a shoot © Kevin Metallier/Red Bull Content Pool

Bien que le prix des caméras HVX et DVX ait baissé depuis, l'adoption de la HD a provoqué une scission entre les amateurs et les médias professionnels du skateboard. En substance, les caméras HD ont relevé la barre de la valeur de production et des aspects techniques, mais elles ont également fait grimper les prix et rendu plus difficile la concurrence entre amateurs pour la production de contenus de haute qualité. Les skateurs devaient dépenser des milliers d'euros pour acheter un équipement et placer cette caméra coûteuse devant des skateboards en mouvement qui pouvaient facilement les endommager. Cette dichotomie les a conduits à chercher d'autres méthodes ou à rester fermement attachés à la VX1000 et à la définition standard. À bien des égards, l'adoption de la HD a été un autre domino qui a provoqué une scission, créant de nouvelles voies dans l'évolution des caméras.

4 min Plongez dans les coulisses du tournage de ICON de Philipp Schuster Voici les coulisses du tournage de ICON de Philipp Schuster

06 Les cameras DSLR

Le DSLR (digital single lens reflex camera) est devenu le moyen pour les skateurs à petit budget d'entrer dans les rangs des vidéastes plus professionnels avec une installation HD qui ne leur coûtait pas un bras et une jambe. Bien que ces caméras soient généralement limitées dans leur utilisation et qu'il était nécessaire de construire une cage pour pouvoir les utiliser à main levée, les DSLR ont inspiré une nouvelle génération de vidéastes, plus jeunes, qui ont commencé à filmer en assemblant leurs propres installations. Pour qu'un skateur tombe amoureux de la vidéo, il faut qu'il élargisse ses horizons et la caméra DSLR a permis à de jeunes gens de passer à l'étape suivante de leur art.

Skateboarding is an incredible mixture of artistic facets and riding © Lukáš Wagneter/Red Bull Content Pool

Alors que le DSLR 'HD' ne signifie que 1080p ou 720, la solution de la carte mémoire par rapport aux coûteuses cassettes mini dv et HVX permet aux skateurs de suivre les demandes de téléchargement de l'ère naissante du skateboard sur les réseaux sociaux. Il s'agit également d'un pas en avant par rapport à la caméra d'un téléphone, qui permet aux gens de savoir que vous vous consacrez à la vidéographie de skate d'une manière plus profonde et plus significative. Bien que le DSLR n'ait jamais vraiment atteint les rangs professionnels, il a toujours été présent dans les rues. Cela en a fait une caméra centrale pour garder le skateboard documenté par et pour les skateurs et une caméra B et C acceptable pour les médias plus structurés.

Le DSLR est également important en termes de date et d'emplacement dans l'histoire de l'évolution des caméras dans le milieu. En effet, lorsque les caméras DSLR ont commencé à développer les capacités vidéo, de nombreux changements ont eu lieu dans le domaine de la vidéographie de skate. C'est à peu près au moment où les caméras iPhone ont commencé à produire une qualité impressionnante et où celles de cinéma comme la série RED sont entrées dans le jeu du skate via The Berrics et Street League. La VX1000 commençait tout juste à faire l'objet d'un culte, tandis que la HD éclipsait enfin la définition standard. Pour de nombreux skaters, ces alternatives n'étaient pas viables et le DSLR leur a permis de continuer à suivre leur passion et à créer du contenu vidéo sur le skate. Cette profonde contribution justifie à elle seule l'inclusion du DSLR dans cette liste et représente une période unique dans l'évolution de la prise de vue.

07 L'iPhone

Il n'y a sans doute pas de camera plus responsable du changement de paysage et de l'influence sur la façon dont les médias de skateboard produisent que la camera de l'iPhone. Bien que l'influence de l'iPhone soit en grande partie liée à l'avènement de l'ère des réseaux sociaux, l'introduction des caméras de téléphones portables dans le skateboard a poussé les médias à un point de non-retour. Alors qu'Internet et des sites monumentaux comme YouTube et The Berrics ont remplacé les vidéos complètes par des contenus de taille réduite, c'est l'appareil photo de l'iPhone qui a inondé les skateparks d'une quantité infinie de contenus, tant professionnels qu'amateurs.

Il ne s'agit pas seulement des aspects techniques de l'iPhone (bien qu'il soit impressionnant en soi), mais du fait que presque tous les skateurs sont désormais équipés d'une caméra HD de poche au bout de leurs doigts. Chaque skateur disposant d'un moyen direct de se filmer et de filmer les autres est devenu un producteur de contenu potentiel. Pour le meilleur et pour le pire, cela s'est traduit par un grand nombre de vidéos mises en ligne à la minute. Bien que cela ait connecté la communauté plus que jamais et permis à de nombreux skateurs d'être "remarqués" ou vus, la saturation a fait qu'une grande partie du contenu est passée inaperçue, pour ainsi dire. Les implications philosophiques de l'iPhone sur le skateboard pourraient faire l'objet d'un livre de 300 pages, mais dans le cadre de cet article, pour paraphraser son histoire, nous allons comprendre comment les médias du skate ont évolué une fois que la caméra du téléphone est devenue une réalité.

Tout a changé dans la manière dont les skateurs "voient" la pratique. Le skateur moyen voit aujourd'hui beaucoup plus de contenu "non professionnel" et "non corporatif" par jour qu'au cours des décennies précédentes, qui exigeaient qu'il achète un magazine ou une vidéo complète. Le skateboard est devenu instantanément accessible et, à bien des égards, il n'a plus jamais été le même depuis. Cela inclut l'accessibilité de la culture au grand public et des entreprises non spécialisées dans le skate à "voir" le skate.

9 min Les médias sociaux changent la donne Découvrez l'impact des likes et des partages sur la scène skate et ce que les skateurs pro pensent de la manière dont les médias sociaux changent la donne.

C'est pourquoi la popularité du skateboard est aujourd'hui au plus haut, avec des influenceurs et des célébrités non pratiquantes qui posent pour des photos et des vidéos TikTok en tenue de skate. Bien que cela ait également permis aux skateurs de devenir viraux et d'être remarqués par les marques et les entreprises, la question de savoir si l'appareil photo de l'iPhone a été bénéfique pour le skate n'a pas encore de réponse complète. Néanmoins, l'appareil photo de l'iPhone a contribué à l'évolution des vidéos de skate et continuera à le faire aussi longtemps que l'iPhone lui-même évoluera.

08 La RED Epic-M Dragon DSMC 6K

Si vous vous intéressez de près ou de loin à la réalisation de films, à la production vidéo ou à la photographie, vous connaissez probablement déjà les caméras RED, comme la RED Dragon. Ces caméras sont les plus performantes du marché et ont permis aux vidéos de skateboard d'atteindre un niveau comparable à celui du cinéma. Si les caméras HD représentent une montagne, c'est bien la RED qui en est le sommet, ces appareils étant souvent vendus à partir de 19 000 € (20 000 USD). Les pionniers de la HD, comme Ty Evans, tournent presque exclusivement avec des caméras RED dans le cadre de partenariats, que ce soit pour une simple vidéo ou un documentaire.

La caméra Red Digital 4K © Oliver Schran

Les caméras RED ont élevé la barre des médias professionnels de skate à des niveaux inimaginables et ont par conséquent creusé un fossé entre les skateurs dans les rues et les producteurs de vidéos pour les télévisions et les grandes chaînes. En fin de compte, les skateurs ont comblé ce fossé en allant dans l'autre sens et en redonnant vie aux caméras des époques précédentes. La VX1000 en est le parfait exemple, mais même les VHS, les DSLR, les Super 8 et la Panasonic DVX, désormais abordable, ont permis aux skateurs amateurs d'avoir leur propre cheval dans la course. Cependant, la caméra RED Dragon est dans une ligue à part.

La RED Dragon est équipée d'un capteur DRAGON de 19 mégapixels, d'une définition 6k RAW full frame, d'une sensibilité allant jusqu'à 2000 ISO et d'une sensibilité native de 800 ASA. A 6k, la RED Dragon filme entre 1 et 100 images par seconde, ce qui permet d'améliorer considérablement les capacités en basse lumière et d'obtenir une gamme dynamique plus élevée. La RED Dragon est également équipée d'un écran tactile de 5 pouces et d'une interface utilisateur graphique intuitive. Si ce jargon technique vous semble être une autre langue, ne vous inquiétez pas. Pour la plupart des gens, ces spécifications techniques ne se comprennent qu'avec la passion intense de la vidéo. C'est ce qui a contribué à l'évolution des caméras dans le monde du skate et des images qu'elles produisent.

53 min The Flat Earth Suivez les riders les plus audacieux de la scène skate de 2017, dont Jamie Foy et beaucoup d'autres dans le film Ty Evans.

Lorsque nous combinons la passion avec les moyens de documentation, notre culture est préservée et racontée à travers l'objectif. Si les caméras ont évolué au fil des ans, le dispositif de documentation du skateboard n'a jamais changé. Le skateboard est filmé par des skateurs, pour des skateurs. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles le skateboard est une force culturelle si palpable dans notre communauté. Nous avons la chance d'avoir ce concept si cher à nos cœurs comme l'une des caractéristiques définissant ce que signifie être un skateur. Continuons à célébrer nos vidéastes et l'évolution des caméras, et l'histoire n'en sera que plus belle.