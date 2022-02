Pura Pura est un skatepark de 1’200 m2. Il a été créé de toutes pièces à La Paz, en Bolivie. Un véritable miracle dans la sphère du skate ! Construit en 2014 avec le soutien de Make Life Skate Life, organisation à but non lucratif, de Robin Höning, coordinateur du projet, et de skateurs de la région tels que Milton Arellano et Kenny Davalos, ce lieu unique est sorti de terre en un peu moins d’un mois. Ce projet est devenu réalité grâce au travail acharné d’une armée de plus de 100 bénévoles originaires de 15 pays. Ils ont bravé la montagne pour permettre à la magie du skate d’opérer.