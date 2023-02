01 La liste de matériel

Faire des bagages légers, mais ne renoncer en aucun cas au nécessaire. La devise est : moins, c'est plus ! Les basiques comme les peaux, le fixateur de ski, les lunettes de soleil, les lunettes de ski, le casque et le kit DVA (détecteur de victimes d'avalanche) composé d'une sonde, d'une pelle et d'un bip sont de toute façon inclus, tout comme une trousse de premiers secours et un sac de bivouac. Nadine Wallner recommande d'emporter des couteaux à glace pour les randonnées printanières, car les conditions peuvent être très variées. Quelque chose à boire, une petite collation et de la crème solaire font également partie de l'équipement de base du freerideur professionnel. Un multitool et un tournevis pour d'éventuelles petites réparations sont également des ustensiles importants pour la randonnée à ski.

Les must-have de Karin © Audi

Conseil d'insider Tip Des pads pour les points de pression et un tape sur le bâton de ski que je peux baisser pour fixer des petites choses. Nadine Wallner

02 Planification des tournées

Une bonne planification est essentielle pour une randonnée à ski cool et sûre. Nous voulons tous monter au soleil et descendre dans la poudreuse. Il faut aussi faire attention aux conditions d'enneigement et à la situation des avalanches et aux éventuels niveaux d'alerte. S'il a beaucoup neigé, s'il y a eu beaucoup de vent ... Lors de la planification de la randonnée, Nadine Wallner recommande de combiner les applications météo, le bulletin d'avalanche (qui fournit de nombreuses informations supplémentaires sur la nature de la neige et des conseils de sécurité) et les cartes (d'altitude) numériques et analogiques, afin de commencer la randonnée à ski en étant parfaitement préparé..

La planification du tour © Audi

Demander des infos aux locaux Tip Les guides de ski, les écoles de ski ou l'office du tourisme local sont de bons points de contact pour obtenir des informations d'initiés sur la planification des randonnées à ski. Nadine Wallner

03 Équipement

Le matériel et la configuration individuelle sont super importants pour une randonnée à ski géniale. La bonne combinaison de skis, de chaussures de ski et de bâtons est essentielle pour la performance personnelle en montagne. Cela dépend toujours du type de skieur de randonnée que l'on est - si l'on choisit plutôt un setup orienté vers la montée (très facile) ou vers la descente (difficile). Il existe aussi déjà un très bon matériel avec lequel on peut très bien descendre, mais qui est très léger du point de vue du poids, ce qui permet de combiner les deux mondes.

04 Sécurité en montagne

Safe is the new brave ! En montagne, la sécurité est la priorité absolue. Et la sécurité a de nombreuses facettes lors d'une randonnée à ski. Une bonne préparation est importante pour pouvoir réagir correctement en cas de situation extrême. Un équipement de sécurité en bon état de marche avec un DVA (détecteur de victimes d'avalanche) que l'on sait très bien utiliser et un contrôle de fonctionnement avant de partir en randonnée sont élémentaires. Lorsque l'on part en groupe, la communication, la définition des points de rassemblement et des safepoints ainsi que le respect des distances de sécurité sont des facteurs de sécurité importants.n.

La pleine conscience en montagne Tip Aiguise tes sens - voir, entendre, sentir sont très importants pour minimiser autant que possible les risques résiduels. Nadine Wallner

Tourenpartner © Audi

05 La montée

Avant d'entreprendre une ascension, le contrôle du DVA est une nécessité absolue. Il doit toujours être allumé et porté près du corps, par exemple dans la poche du pantalon ou dans la première couche. Et très important : vérifiez les piles - ne tombe pas soudainement à court de jus pendant la randonnée à ski. À propos de panne de courant : En plus d'une trace sûre, il faut aussi choisir un bon rythme avec lequel on peut courir et ne pas partir trop vite. En effet, il ne faut pas surchauffer et pousser son propre moteur à "180". Il vaut mieux rester en mode "longrun".

Pour monter avec le moins d'énergie possible, il ne faut pas soulever les skis mais les laisser glisser, et il faut éviter les virages en épingle à cheveux, car ils coûtent beaucoup d'énergie.

Pour des ascensions multiples Tip Pour une deuxième ascension prévue, porte les peaux près du corps pour que la colle des peaux reste chaude. Nadine Wallner

06 La descente

Nadine Wallner profite en Autriche © Mirja Geh/Red Bull Content Pool

Pour beaucoup, la descente est l'étape la plus cool de la randonnée à ski. Il est important de faire attention aux conditions de neige dès la montée, de reconnaître les passages clés et de prendre des photos des lignes possibles avec son smartphone, afin de choisir la meilleure variante et la plus sûre pour la descente. Pour la descente : ne te surestime pas. Adapte ta manière de skier à tes capacités et au terrain. Dans les pentes raides, il faut faire des virages courts pour ne pas prendre trop de vitesse. Lorsque la montagne se termine en bas, il est possible de prendre de la vitesse.