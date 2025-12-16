Peuf, carving, freeride… découvrez le grand lexique du ski

Comme pour le snowboard, le ski possède son propre jargon. Qu’il s’agisse de suivre les performances d’ Eileen Gu ou de Manon Loschi , ou d’être fin prêt pour vos vacances dans les stations de l’Hexagone , on fait le point sur le vocabulaire des sports d’hiver, et plus particulièrement du ski.

01 All Mountain

Définition : All Mountain veut tout simplement dire que vous pratiquez le ski (presque) n’importe où. Pistes, hors-piste, forêt de sapins… Ce terme s’applique aussi aux catégories de ski et, dans ce cadre-là, fait référence aux skis les plus polyvalents.

À ne pas confondre avec : Backcountry. On abordera ce mot plus bas dans la liste, mais si un skieur avec un peu d’expérience peut faire du ski “All mountain”, c’est beaucoup moins le cas avec le ski backcountry (cette pratique implique généralement des figures).

02 Aval/Amont

Définition : Quand vous serez bloqué, tenaillé par la peur au milieu d’un champ de bosses, sachez que lorsque votre prof vous dit : “les skis vers l’aval !” Il parle du bas de la pente. Comme pour une source, l’amont désigne le haut de la montagne, et l’aval le bas.

À ne pas confondre avec : La ville de Laval, chef-lieu du département de la Mayenne dans l’ouest de la France.

03 Backcountry

Définition : Entre le ski freeride et le ski freestyle, le ski backcountry consiste à s’aventurer dans l’arrière-pays (comme son nom l’indique) et à profiter de la nature et des gaps naturels pour placer des figures.

À ne pas confondre avec : Le cross-country, un type de course que vous avez probablement pratiqué au moins une fois en EPS, ou pendant la Wings for for World Run , si vous avez fait le choix de courir en forêt.

04 Carres

Définition : Les carres sont les arêtes en métal qui se trouvent sur les bords du ski et qui permettent d’accrocher à la neige. Il est important de les entretenir régulièrement pour de bonnes sensations.

À ne pas confondre avec : La faute de carre, qui consiste à mettre le poids de son corps dans la mauvaise direction au mauvais moment. Généralement, son résultat est toujours le même : une belle chute.

05 Carving

Emma Aicher prend des virages serrés à (très) grande vitesse © Erich Spiess / Red Bull Content Pool

Définition : En anglais, “carver” signifie tailler. En ski, cet anglicisme désigne des virages coupés au maximum , c’est une technique employée à haut niveau, notamment sur le slalom.

À ne pas confondre avec : Craving. Si vous entendez des anglais dire qu’ils “crave” pour quelque chose, c’est probablement qu’ils ont très faim et envie d’une crêpe ou d’un verre de vin chaud.

06 Farter

Définition : Pour bien entretenir ses skis, il faut de temps en temps les farter et appliquer de la cire sur la semelle. Cela améliore également la glisse et l’adhérence à la neige.

À ne pas confondre avec : On passe notre tour pour celle-ci.

07 Flex

Définition : Le flex est l’indice de rigidité d’une chaussure, il va de 60 à 140. Plus il est élevé, et plus il est adapté à des skieurs de haut niveau.

À ne pas confondre avec : Le flexeur, celui qui s’applique techniquement, mais uniquement lorsqu’il passe sous une remontée mécanique, ou à côté d’un restaurant d’altitude bondé.

08 Freeride

Manon Loschi sur le Natural Selection cette année © Chad Chomlack / Natural Selection Tour / Red Bull Content Pool

Définition : À la manière du ski All mountain ou backcountry, le ski freeride désigne à la fois une pratique et un type de ski adapté à celle-ci. Ici, il s’agit de s’éloigner des pistes pour skier des zones quasiment vierges, et laisser libre cours à son imagination. Cette discipline a donné naissance au Freeride World Tour cher à Manon Loschi .

À ne pas confondre avec : Ski Freestyle. C’est une différence importante pour tous ceux qui n’ont pas particulièrement envie de se retrouver au sommet d’un Half-pipe, ou devant un kicker de 5 mètres.

09 Godille

Définition : La godille, c’est un peu l’ancêtre du carving. Dans les années 1970, c’était le sommet de la technique (et du style). Dans les faits, il faut rester face à la pente, et enchaîner les virages serrés par prises de carres rapides sans tourner ses épaules.

À ne pas confondre avec : Gorille. Singe anthropoïde des forêts de la partie occidentale de l'Afrique équatoriale.

10 Half-pipe

Eileen Gu s'envole © Lorenz Richard / Red Bull Content Pool

Définition : À la fois sport et structure, le Half-pipe est une forme de U (ou un demi tuyau) géant dans laquelle les skieurs (comme Eileen Gu) s'élancent pour prendre de la vitesse, s’élever dans les airs et placer des figures.

À ne pas confondre avec : Ski Big air. Cette compétition est la cousine du Half-pipe, mais dans celle-ci, les skieurs prennent un kicker (définition à retrouver ci-dessous).

11 Kicker

Définition : Un kicker, c’est tout simplement une rampe qui permet de s’élever dans les airs et de réaliser une figure.

À ne pas confondre avec : Gap. Tout simplement, c’est l’espace qui sépare un kicker de la réception. Autrement dit, c’est la distance que l’on parcourt lors d’un saut.

Vous voulez un exemple de gap intimidant ? C’est cadeau.

12 Peuf

Définition : Si vous voulez sembler plus jeune que vous ne l’êtes, c’est le mot à employer lorsque vous voulez désigner de la belle poudreuse (de rien).

À ne pas confondre avec : Teuf, un mot qui nous transporte instantanément dans les années 90.

13 Switch

Définition : Aussi appelé fakie, rider en switch désigne le fait de skier en arrière, le dos vers la pente.

À ne pas confondre avec : La dernière console de Nintendo, mais puisque vous êtes là, autant vous renseigner, non ?

14 Tricks

Des participants lors du Red Bull Bankx à Oberstdorf © Christoph Laue / Red Bull Content Pool

Définition : Dans tous les sports de ride, les tricks font référence aux figures que réalisent les athlètes. Cela peut être dans les airs, au sol… la seule limite, c’est l’imagination (et le niveau).

À ne pas confondre avec : “Trick or treat ?!” Lorsque des enfants anglo-saxons scanderont cette phrase le 31 octobre prochain, cela n’aura rien à voir avec le fait de réaliser un 360, mais plutôt le fait de vous jeter un sort en cas d’absence de bonbons.

Prêt à maîtriser ce langage comme Tess Ledeux maîtrise les X Games ? Si vous cherchez à tout détruire au Trivial Pursuit, vous pouvez aussi passer sur nos articles dédiés au vocabulaire du snowboard , de la musique électronique , ou même du breaking !