Saas-Fee/Vallée de Saas : le terrain de jeux pour les fans de montagne XXL

Lorsqu’ils arrivent pour la première fois à Saas-Fee, village sans voitures, les visiteurs restent bouche bée devant la vue sur les sommets altiers dominant la vallée. Ceux-ci comptent parmi eux de légendaires montagnes culminant à plus de 4 000 mètres comme l’Allalinhorn, le Täschhorn et

Depuis la station de montagne, les skieurs peuvent grimper d’un coup 1 800 mètres de dénivelé – mais on peut aussi profiter de la vue sur ce paysage hivernal unique dans le plus haut restaurant tournant du monde .

Depuis la station de montagne, les skieurs peuvent grimper d’un coup 1 800 mètres de dénivelé – mais on peut aussi profiter de la vue sur ce paysage hivernal unique dans le plus haut restaurant tournant du monde .

Ski et randonnée à Saas-Fee

, le funiculaire le plus haut du monde, à 3 500 mètres d’altitude dans une aire de jeux hivernale – avec vue dans toutes les directions et la perspective d’environ 1 800 mètres de dénivelé à descendre. Une sensation à couper le souffle !

est la station de sports d’hiver la plus connue de la vallée, disposant de 150 km de pistes situées entre 1 800 et 3 600 mètres d’altitude. Le glacier permettant de skier entre les mois de juillet et d’avril, c’est aussi la base d’entraînement de 40 équipes internationales et, chaque automne, s’y déroule un camp de slopestyle avec les meilleurs.

, au-dessus de Saas-Grund, que l’on a la meilleure vue sur les sommets de 4 000 m environnants, et on y trouve aussi une piste de luge de 11 km.

Pourquoi choisir la région Saas-Fee/vallée de Saas pour ses vacances ?

Les domaines de Saas ont tout pour les skieurs et snowboardeurs, depuis les pistes faciles jusqu’aux grandes lignes de montagne raides, dans un cadre aussi grandiose que magnifique. L’altitude garantit pratiquement toujours un bon enneigement. Et la possibilité de skier sur le glacier fait que 40 équipes internationales ne jurent que par cet endroit comme lieu d’entraînement.

Les domaines de Saas ont tout pour les skieurs et snowboardeurs, depuis les pistes faciles jusqu’aux grandes lignes de montagne raides, dans un cadre aussi grandiose que magnifique. L’altitude garantit pratiquement toujours un bon enneigement. Et la possibilité de skier sur le glacier fait que 40 équipes internationales ne jurent que par cet endroit comme lieu d’entraînement.

Les domaines de Saas ont tout pour les skieurs et snowboardeurs, depuis les pistes faciles jusqu’aux grandes lignes de montagne raides, dans un cadre aussi grandiose que magnifique. L’altitude garantit pratiquement toujours un bon enneigement. Et la possibilité de skier sur le glacier fait que 40 équipes internationales ne jurent que par cet endroit comme lieu d’entraînement.

Britannia Tours

La région Saas-Fee/Vallée de Saas, où l’on trouve certaines des plus hautes montagnes des Alpes, attire les alpinistes depuis des centaines d’années. C’est une destination de rêve pour les randonneurs et les

Quels sont les meilleurs hébergements ?

Des chalets aux pensions de famille en passant par les boutiques-hôtels : la destination Saas-Fee/vallée de Saas offre un hébergement adapté à chacun. Tu trouveras plus d’info sur le site web de la région de vacances et tu pourras y faire directement ta réservation :

Et pour les abonnements de remontée ?

Comment on y accède ?

Quel est le meilleur moment pour y aller ?