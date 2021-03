Guide du skicross : tout ce qu’il vous faut savoir

Skicross : de quoi s’agit-il au juste ?

, sous le nom de boardercross. Quatre riders s'élancent en même temps sur un parcours créé artificiellement. Avant de franchir la ligne d’arrivée, ils doivent effectuer divers sauts, enchaîner les whoops (série de petites vagues) et les virages relevés. Le classement est basé sur le système d'élimination directe, les deux coureurs les plus rapides se qualifiant pour l'étape suivante. Suivant le même principe, la Fédération internationale de ski (FIS) organise depuis 1998 les épreuves de la Coupe du monde de skicross comme discipline freestyle.

Dans une course de skicross, le contact physique est tout à fait normal et presque tout est permis, excepté retenir un adversaire.

Dans une course de skicross, le contact physique est tout à fait normal et presque tout est permis, excepté retenir un adversaire.

Dans une course de skicross, le contact physique est tout à fait normal et presque tout est permis, excepté retenir un adversaire.

La conception de la piste est adaptée aux différentes pentes en fonction de la compétition. Une descente dure entre 35 et 75 secondes et la longueur du parcours peut aller jusqu’à 1'200 mètres.

La conception de la piste est adaptée aux différentes pentes en fonction de la compétition. Une descente dure entre 35 et 75 secondes et la longueur du parcours peut aller jusqu’à 1'200 mètres.

La conception de la piste est adaptée aux différentes pentes en fonction de la compétition. Une descente dure entre 35 et 75 secondes et la longueur du parcours peut aller jusqu’à 1'200 mètres.

Devenue dimanche l’athlète la plus titrée de l’histoire de la Coupe du monde de skicross, Fanny Smith a été récompensée pour ses années de travail et de sacrifices.

Devenue dimanche l’athlète la plus titrée de l’histoire de la Coupe du monde de skicross, Fanny Smith a été récompensée pour ses années de travail et de sacrifices.

Équipement pour le skicross

Pour le skicross, les skis de slaloms géants sont les plus adaptés. Selon la taille du skieur, ils ont une longueur de 178 à 194 cm. La largeur et le rayon des skis sont une simple question de goût et les règlements officiels de la FIS ne préconisent aucune mesure à cet égard.

Pour le skicross, les skis de slaloms géants sont les plus adaptés. Selon la taille du skieur, ils ont une longueur de 178 à 194 cm. La largeur et le rayon des skis sont une simple question de goût et les règlements officiels de la FIS ne préconisent aucune mesure à cet égard.

Pour le skicross, les skis de slaloms géants sont les plus adaptés. Selon la taille du skieur, ils ont une longueur de 178 à 194 cm. La largeur et le rayon des skis sont une simple question de goût et les règlements officiels de la FIS ne préconisent aucune mesure à cet égard.

Les chaussures de ski pour le skicross sont nettement plus flexibles au niveau de la tige que les chaussures de ski classiques. Une chaussure plus souple permet de mieux contrôler les sauts, les rudes atterrissages et les whoops.

Les chaussures de ski pour le skicross sont nettement plus flexibles au niveau de la tige que les chaussures de ski classiques. Une chaussure plus souple permet de mieux contrôler les sauts, les rudes atterrissages et les whoops.

Les chaussures de ski pour le skicross sont nettement plus flexibles au niveau de la tige que les chaussures de ski classiques. Une chaussure plus souple permet de mieux contrôler les sauts, les rudes atterrissages et les whoops.

Tactique de skicross

Prendre un bon départ est très important en skicross. Jusqu’au premier virage relevé, il faut parcourir environ 70 à 90 mètres avec des petits sauts et des whoops. Celui qui est en tête à ce stade et qui aborde le virage en première ou deuxième position a plus de facilité à défendre sa position de leader. Les risques de se retrouver impliqué dans un accrochage sont également moindres.

Prendre un bon départ est très important en skicross. Jusqu’au premier virage relevé, il faut parcourir environ 70 à 90 mètres avec des petits sauts et des whoops. Celui qui est en tête à ce stade et qui aborde le virage en première ou deuxième position a plus de facilité à défendre sa position de leader. Les risques de se retrouver impliqué dans un accrochage sont également moindres.

Prendre un bon départ est très important en skicross. Jusqu’au premier virage relevé, il faut parcourir environ 70 à 90 mètres avec des petits sauts et des whoops. Celui qui est en tête à ce stade et qui aborde le virage en première ou deuxième position a plus de facilité à défendre sa position de leader. Les risques de se retrouver impliqué dans un accrochage sont également moindres.