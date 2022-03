Ryan Regez et Sandra Näslund, maîtres du skicross mondial

, a ensuite calé pour voir le Suisse lui fondre dessus et le devancer. Mais le skieur de Le Sauze, qui avait terminé l’hiver 2018 à la 10e du général, a réussi sa saison la plus aboutie sur le circuit et de loin. Son coéquipier

Terence Tchiknavorian, auteur d’un début de saison canon avec trois podiums en quatre courses , a ensuite calé pour voir le Suisse lui fondre dessus et le devancer. Mais le skieur de Le Sauze, qui avait terminé l’hiver 2018 à la 10e du général, a réussi sa saison la plus aboutie sur le circuit et de loin. Son coéquipier Bastien Midol a confirmé qu’il était l’un des meilleurs spécialistes de skicross de la planète. Avec sa 3e place, le skieur du Grand-Bornand termine pour la quatrième saison de rang dans le top 4 mondial.

Sandra Näslund a été la grande dame cet hiver. La Suédoise n’a laissé que des miettes à ses adversaires et les chiffres sont impressionnants. En plus de son titre olympique, elle a remporté onze des douze courses de Coupe du monde . Son seul échec est arrivé à Arosa à cause d’une chute en finale sur la dernière bosse. Elle a ainsi soulevé son troisième Globe de cristal en carrière.

