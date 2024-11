Skier le rail le plus difficile au monde avec Max Moffatt et compagnie.

et son équipe ont mis au point pourrait justifier cette affirmation. Tous les éléments qui ont un impact sur la difficulté du rail - comme le nombre et la variété des coudes, la longueur et la vitesse - sont tous présents. Il ne reste plus qu'aux skieurs à faire un essai et à décider s'il mérite ce titre.

Eileen Gu had to overcome injury and “dig deep” for X …

Mets ces deux idées ensemble avec quelques modifications et qu'est-ce que tu obtiens ? Tu te retrouves avec un jeu où les skieurs ajoutent un rail après qu'au moins un membre de l'équipe a réussi la combinaison actuelle et tu vois combien de rails tu peux assembler et glisser jusqu'à la fin.

Mets ces deux idées ensemble avec quelques modifications et qu'est-ce que tu obtiens ? Tu te retrouves avec un jeu où les skieurs ajoutent un rail après qu'au moins un membre de l'équipe a réussi la combinaison actuelle et tu vois combien de rails tu peux assembler et glisser jusqu'à la fin.

Mets ces deux idées ensemble avec quelques modifications et qu'est-ce que tu obtiens ? Tu te retrouves avec un jeu où les skieurs ajoutent un rail après qu'au moins un membre de l'équipe a réussi la combinaison actuelle et tu vois combien de rails tu peux assembler et glisser jusqu'à la fin.

Le premier module est un simple rail en forme de goutte d'eau de 32 pieds sur lequel les skieurs s'amusent, enchaînant les figures comme si de rien n'était. Cette tendance se poursuit après l'ajout des deuxième et troisième rails ; un down flat et un flat down rail, avec quelques figures lourdes lancées au cours des deux sessions.

Le premier module est un simple rail en forme de goutte d'eau de 32 pieds sur lequel les skieurs s'amusent, enchaînant les figures comme si de rien n'était. Cette tendance se poursuit après l'ajout des deuxième et troisième rails ; un down flat et un flat down rail, avec quelques figures lourdes lancées au cours des deux sessions.

Le premier module est un simple rail en forme de goutte d'eau de 32 pieds sur lequel les skieurs s'amusent, enchaînant les figures comme si de rien n'était. Cette tendance se poursuit après l'ajout des deuxième et troisième rails ; un down flat et un flat down rail, avec quelques figures lourdes lancées au cours des deux sessions.

Max Moffatt looks to take X Games 2023 by storm