Reste à savoir comment il passe du statut de simple auditeur à celui d’artiste. Adolescent, SLK se retrouve en studio avec pour seul envie de passer du bon temps avec ses amis. « J’ai bien aimé l’atmosphère des studios, les séances, tout ça. C’est ce qui m’a donné envie de rapper. Mes potes me poussaient à y retourner, ils me disaient que j’avais un petit truc ». Repéré par le biais de freestyles Instagram, il se professionnalise progressivement et finit par se prendre au jeu : « c’est devenu sérieux à partir du moment où j’ai commencé à faire 100 000 vues, sur le clip de « On t’alimente 3 ». J’ai senti qu’il y avait un petit truc à faire ».

