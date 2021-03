Comment aménager un snowpark pour une motocross électrique ?

Lorsque Joos Caviezel travaille la neige et la glace avec sa pelle, il émet un son très particulier : un grattement dans lequel résonne tout le froid de la montagne. Il est 8 heures du matin et Joos est déjà à 2’200 mètres d’altitude. Outre le bruit de sa pelle, on entend le vent souffler au-dessus de Laax et des pentes enneigées de Crap Sogn Gion.

Snowpark Laax © Laax

Le jeune homme de 34 ans veille à ce que le snowpark de Laax soit prêt à accueillir les riders. Il s’assure par exemple que les kickers sont bien lisses. Joos explique : « Les exigences sont devenues très élevées, et, au fil des années, nous avons toujours essayé de nous améliorer ». Il parle ici des exigences des freestylers ou des professionnels qui ont participé au Laax Open en janvier.

Le snowpark de Laax est le pôle d’attraction de la scène freestyle

Le snowpark de Laax donne au domaine skiable son identité. Il lui insuffle un sentiment de liberté et d’immensité, et lorsqu’une nappe de brouillard se forme plus bas dans la vallée, les athlètes ont le souffle coupé à la vue de cette couverture nuageuse ouatée. Le snowpark est comme un aimant qui attire à lui la scène freestyle : les snowboardeurs, les freeskieurs, mais aussi Mat Rebeaud , le freestyler du motocross.

C'est durant l’été 1999 que Mat a roulé pour la première fois à Laax. Et cette année, la légende du freestyle a effectué une session sur sa motocross électrique au snowpark. L’homme de 39 ans vise désormais un niveau esthétique supérieur : une performance tout en créativité sur la neige et la glace.

Mat Rebeaud est 100 % freestyle. Il prend des risques et repousse les limites. C'est tout simplement génial. Joos Caviezel, shaper du snowpark de Laax

C’est une grande première pour Mat. Mais aussi pour le snowpark de Laax. Joos Caviezel avoue : « Quand un projet est animé d’ondes positives, on fonce sans hésiter ».

Joos et son équipe ont rencontré Mat à la montagne l’été dernier. On parlait d’ondes positives ? Le courant est tout de suite passé entre eux ! Joos explique : « Mat est 100 % freestyle. Il prend des risques et repousse les limites. C'est tout simplement génial. Pour moi, c’est une condition super importante dans un projet comme celui-ci. »

La motocross de Mat Rebeaud laisse des sillons dans la neige

Mat et Joos ont étudié ce qu’il était possible de faire afin que les shapers sachent comment s’y prendre l’hiver venu. Très vite, ils ont remarqué qu’il fallait ajouter des modules, en plus de ceux déjà présents. Du coup, Mat a apporté sa propre rampe pour l’aider à effectuer ses sauts. Quant à Joos et son équipe, ils ont placé un rail supplémentaire.

Quand la FMX laisse de profonds sillons, les shapers ont plus de travail. © Dean Treml / Red Bull Content Pool

Pour le reste, Mat utilise les modules présents. Les deux essais effectués par le Romand ont montré que sa moto peut laisser des sillons dans la neige pouvant atteindre dix centimètres de profondeur selon la température. Joos et son équipe doivent ensuite réparer ces endroits. Il explique : « S’il fait -15 °C, on a moins de boulot ». Mais Joos, qui adore son travail, n’est pas du genre à rester les bras croisés.

Le Zurichois s’est mis au snowboard il y a 20 ans. De fil en aiguille, ses amis et le plaisir de la glisse l’ont amené à Laax. À 19 ans, il a découvert la glisse sur rail. Et un beau jour, le directeur du parc lui annonce : « On cherche quelqu’un pour contrôler les rails ».

Joos veut répandre le freestyle à la manière des Américains

Joos accepte alors la proposition. Il se rend ensuite aux États-Unis pour apprendre le métier auprès des experts, les « patrons » comme il les appelle. Là-bas, tout est plus grand qu’en Suisse. Il observe, copie certains éléments des immenses modules et rentre au pays riche d’enseignements. L’homme vit désormais de sa passion, et cela se ressent aussitôt au snowpark. Il explique : « Quand on aime ce qu’on fait, on propage son enthousiasme autour de soi ».

Des sillons de neige pulvérisée ? Joos aura plus de travail ! © Dean Treml / Red Bull Content Pool

La prochaine étape de ce projet ? Aménager le snowpark avec son équipe pour la session snow de Mat Rebeaud sur sa moto électrique. Tout en s’assurant que les freestylers puissent continuer à profiter de leur liberté sur le domaine en laissant libre cours à leur créativité.

C’est ce qui pousse Joos à rejoindre la montagne chaque matin. Il travaille la neige et la glace avec sa pelle en émettant ce grattement qui lui est désormais tellement familier.