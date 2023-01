Réglage de votre snowboard : le fartage

Avant toute chose, pensez à conserver votre planche à l’intérieur pendant un certain temps afin qu’elle soit à température ambiante. En effet, si votre board est trop froide, les pores de la semelle seront fermés et n’absorberont pas suffisamment le fart.

Avant de vous mettre au travail avec le fer à repasser, vous devez nettoyer la semelle de votre planche. Pour cela, il existe des nettoyants pour semelle que vous pouvez appliquez à l’aide d’un tissu afin de retirer les résidus de fart de la dernière saison et les autres saletés. Pour nettoyer la semelle, une alternative consiste à la farter à chaud, avant de le retirer dans la foulée . Pour ce faire, nous vous recommandons d’utiliser un fart aussi souple que possible, prévu pour une plage de températures élevée, de l’appliquer sur la semelle avec votre fer, puis, sans attendre, de le retirer intégralement à l’aide d’un racloir. Cette méthode permet elle aussi de retirer toutes les impuretés de la semelle.

Il existe différents types de fart. De manière générale, on parle de farts à chaud et de farts à froid . Ce dernier peut être appliqué par frottement ou par pulvérisation, et il existe également sous forme de gel à enduire. Le fartage à froid est simple, mais l’effet du fart tend malheureusement à s’estomper après une seule journée passée sur les pistes. Si vous souhaitez préparer parfaitement votre board pour votre prochain séjour en montagne, nous vous recommandons donc de la farter à chaud.

