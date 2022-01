Comment s'entraîner pour le snowboard quand on est loin des pistes ?

Katie Ormerod: En ce moment, je me réveille et je fais une séance quotidienne d'étirement en live sur Instagram. C'est juste une demi-heure d'étirement pour réveiller mon corps. Ensuite, je passe à l'entraînement musculaire des jambes. J'ai beaucoup de chance car j'ai plein d'équipement à la maison et j'ai transformé mon garage en salle de sport. Je fais également un peu de cardio plus tard dans la journée. J'aime vraiment varier les choses et diviser ma journée en plusieurs séances.