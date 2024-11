Voici les snowboarders les plus influents que vous devez connaître

est une discipline trop complexe et diversifiée pour dire que cinq sportifs, quels qu'ils soient, aient été "les plus" influents.

Ok, on doit admettre que ce titre est un peu attrape-clics, et bien sûr, le

Cette liste, on peut la présenter ainsi : à différentes époques, à leur propre manière, ces cinq sportifs se sont distingués en aidant à faire passer le snowboard de sous-culture à un sport à part entière, et ils sont vraiment parmi les plus grandes icônes de la discipline.

. Et, à travers son boycott olympique et une attitude résolument anti-FIS, il est un des activistes et idéalistes les plus proéminents ayant marqué la discipline.

est la plus grande star de cinéma du snowboard. Ses films révolutionnaires tels que That's It, That's All, The Art of Flight et The Fourth Phase ont transcendé cette discipline et inspiré un bon nombre de personnes à s'équiper d'une planche.

Travis Rice is still pushing boundaries the wrong side of 40

Véritable maître du backcountry, il a fondé le concours Red Bull Supernatural en 2012, afin d'encourager la compétition de freeride sur terrain naturel. Il a passé des années à parcourir le monde pour filmer son chef-d'œuvre en 4K, The Fourth Phase, et a prouvé qu'il était toujours présent sur la scène des concours lorsqu'il a remporté le

a débarqué avec un physique avantageux, une vibe très arty, pas de gants et un style très relax.... et il a dicté une attitude que les autres sportifs ont reproduit par la suite.

est une histoire profondément ancrée dans le folklore du snowboard. Ces deux pionniers peuvent prétendre à une place dans cette liste : à eux deux, ils ont transformé un hobby de niche, le "snurfing", en un sport. Mais entre les deux, il faut bien voir le rôle qu'a joué Sims, le surfeur et skateur de la côte ouest a amené la discipline au freestyle en organisant le tout premier événement de halfpipe en 1983. Cela fait donc de lui le plus fort de la paire.

est considéré par beaucoup comme le plus grand snowboarder de tous les temps. Alors que le snowboard s'est d'abord fait connaître comme un sport populaire, Kelly s'est imposé comme sa première superstar, en gagnant de multiples championnats du monde dans plusieurs disciplines, et en décrochant d'innombrables couvertures de magazines. Après avoir dominé la scène, Craig a refusé de gros deals avec des sponsors pour se dédier exclusivement à une seule discipline : le freeride en backcountry, qu'il a professionnalisé à lui seul.

Pour certains, les vidéos de Kelly sont sa plus grande contribution au sport (sa maîtrise toute zen des grandes montagnes n'a pourtant pas pris une ride). Mais pour d'autres, ce qui définit Kelly dans l'histoire du snow, c'est une vie définie (et qui s'est terminée en 2003) par un amour de la montagne.

