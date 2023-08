Découvre plus sur les caisses à savon présentes à Berne !

L’équipe d’étudiants zurichois de l’EPFZ « Guter Fang ! » s’y connaît en mécanique et en sciences des matériaux et s’intéresse à la vitesse, aux véhicules et à l’ingénierie. Elle tentera de gravir le podium avec un bateau à rames transformé. « Nous avons participé à la construction d’une fusée spatiale et d’une voiture de course électrique, ce qui pourrait nous donner un certain avantage. Nous sommes des bricoleurs amateurs, mais nous pensons savoir ce qui peut fonctionner ou pas », rapporte modestement le capitaine de l’équipe, Christopher Lankhof, en direct de l’atelier de construction.