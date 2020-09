, on s’est rendu compte qu’on pouvait remonter de plus en plus, et qu’on pouvait tellement ralentir qu’on pouvait modifier le pliage du parachute pour qu’il s’ouvre très vite. En combinant tout ça, on s’est dit qu’on pourrait le faire au niveau d’un sol plat. »

en montagne, on utilise un technique qui permet de remonter pour ralentir notre vitesse avant d’ouvrir notre parachute », expliquent-ils. « Au fil du temps, et avec l'évolution des

Six ans après leur exploit à Dubaï, Vince Reffet et Fred Fugen dévoilent une vidéo dans laquelle ils s'élancent du Burj Khalifa avant l'aube. Ils racontent les dessous de ce trésor (plus) caché.

t, on ne ressource pas à 280 km/h à proximité d'un phare de 64 mètres de haut sans un entraînement intensif. « Le mouvement de ressource est quelque chose dont a l’habitude, mais pas aussi près du sol, et surtout, pas sur un sol plat », précisent-ils. « On s'est donc d'abord entraînés en pente à la Clusaz, ce qui nous a permis de nous caler sur la bonne vitesse et la bonne trajectoire à suivre. Une fois qu’on était prêts, on a fait nos premiers essais sur sol plat sur un golf de La Clusaz. »