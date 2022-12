Le Red Bull SoundClash en 5 moments légendaires

La reprise improbable du tube « Drop It Like It's Hot » de Snoop Dogg.

Présents sur l’immense scène de South Padre Island aménagée pour l’occasion, le rappeur et les rockeurs se sont fait face au fil des épreuves, dont une à particulièrement marqué les esprits. Pour rappel, lors du Takeover, un artiste interprète l’un de ses titres phare, avant que son adversaire ne prenne le relai pour le revisiter à sa manière. C’est exactement ce qui s’est produit avec « Drop It Like It's Hot ». Considéré comme l’un des sons les plus emblématiques du natif de Long Beach, le morceau se distingue par une instru minimaliste signée The Neptunes. Alors forcément, le décalage est total entre l’interprétation originale et celle un peu moins laid back de Ghostland Observatory, ce qui n’a pourtant pas empêché uncle Snoop de taper un C-Walk bien senti.