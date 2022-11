Red Bull SoundClash, un show hip-hop unique

Le 11 février 2023, un évènement unique va secouer le paysage hip-hop helvétique. Retiens bien la date, car Red Bull SoundClash revient en grandes pompes à l’Arena de Genève pour un show hors du commun. 8 ans après la première édition opposant Stress et Bligg, deux figures de la scène genevoise seront à l’affiche : Danitsa et Di-Meh . Afin de poser les bases, voici un résumé de ce qu’est le Red Bull SoundClash, et pourquoi il ne faut absolument pas rater ça.

Red Bull Soundclash - Danitsa VS - Di-meh © Red Bull

01 C’est quoi le Red Bull SoundClash ?

Bien plus qu’un simple show, le Red Bull SoundClash a vu le jour pour la première fois aux Pays-Bas en 2006, son concept ? Une battle musicale qui réunit deux artistes sur une scène différente, avec plusieurs rounds où l’interprétation live et le sens du warm-up sont les maitres-mots pour captiver l’audience. Savoir chauffer la salle c’est tout un art, et encore plus lorsque la victoire se calcule à l’applaudimètre. En effet, c’est au public de décider qui des deux participants maitrise le mieux sa prestation, pour un concert ultra interactif !

Les deux scènes du Red Bull SoundClash en Russie © Denis Klero

02 Pourquoi ce show est-il unique ?

Tout l’enjeu du Red Bull SoundClash réside dans ses différentes manches qui ont pour but de départager les adversaires. Remix de hits, morceaux inédits et featuring surprise sont de mise pour rafler l’ovation de l’auditoire. Bien que variant d’un pays à un autre, voici quelques rounds qui vont garnir l’édition suisse. Comme son nom l’indique « Le Cover » permet aux deux artistes de reprendre un tube étranger à leur propre sauce, et ainsi de jouer la carte de la surprise aussi bien instrumentale que vocale. « Le Takeover » quant à lui, promet de sacrés retournements de situation. Un(e) artiste interprète l’un de ses titres, puis, en plein milieu, c’est au tour de son homologue de l’entonner à sa manière afin de surpasser l’original. Avec « Le Clash », les participants ont l’occasion de revisiter trois de leurs morceaux…dans un style totalement différent ! Pop, Rock, Funk, Soul, Reggae, Electro…encore une fois, c’est la créativité qui prime. Quatrième épreuve et pas des moindres, « La Wildcard » peut rabattre les cartes au dernier moment. Chaque artiste à la possibilité de ramener un ou plusieurs invités surprise sur scène afin de convaincre définitivement la foule. Une fois l’un des deux artistes sacré champion, c’est sur la même scène qu’un énorme concert de clôture se déroule, histoire de célébrer cet évènement comme il se doit.

Leto et Guy2bezbar au Red Bull SoundClash de Paris © Little Shao

03 Quels artistes vont se défier ?

Si tu as pris le temps de lire l’intro de l’article, tu connais déjà la réponse, mais reste quand même, ça vaut le coup. Figures majeures de la scène hip-hop made in Geneva, Danitsa et Di-Meh ont collaboré pour la première fois sur le hit « Good Coffee » paru début 2013.

C’est donc 10 ans plus tard que la chanteuse et le rappeur se produiront à l’Arena, et il s’en est passé des choses en une décennie pour les deux artistes.

Suite à plusieurs EP, Danitsa sort son premier album « Ego » en 2017, conquérant au passage le cœur du public tout comme celui de la critique. Véritable fer de lance du disque, « Captain » permet à la suissesse de remporter deux précieuses récompenses que sont le disque d’or et le Swiss Music Award. Après une pause de 2 ans et un trip artistique aux quatre coins de la planète dont Los Angeles, Danitsa récidive avec le long format « Sycle » fin 2021. Au fil des treize titres, celle-ci mise sur la croisée des genres, entre sonorités reggae qu’elle affectionne tant et pop solaire, comme nouveau segment d’une carrière déjà bien remplie.

Di-Meh éclairé par ses fans lors de son Red Bull Secret Gig © Alan Sahin

Le terme productif n’est pas galvaudé lorsqu’il s’agit de causer de Di-Meh. À raison d’au moins un projet par an depuis 2013, l’as de la board charbonne sec. L’année 2020 connaîtra une période d’accalmie avec « seulement » quelques featurings à se mettre sous la dent. Il faut dire que le Mc Dimelo s’était mis en album mode, composant « Mektoub » et sa réédition, qui verront finalement le jour un an plus tard. Après un skeud rap teinté de raï, électro et afrobeat, Di-Meh orchestre son retour aux sources en 2022 avec un pur produit boombap, « OV3 ». Une mixtape qui démontre une fois de plus toute la versatilité de l’artiste et le conforte comme porte-étendard de la nouvelle vague helvétique.