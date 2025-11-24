Wakeboarding athlete Guenther Oka is cooking during The Red Bulletin 2024 Train Like a Pro in Florida, United States on November 6, 2024.
© Ian Witlen/The Red Bulletin
Fitness

Stabiliser son énergie : comment se nourrir pour performer

Vous n’avez pas besoin d’une alimentation parfaite pour bien performer. Mais vous avez besoin du bon carburant. Un expert en nutrition détaille les actions simples qui font une grande différence.
Écrit par Valerio Mammone
Temps de lecture estimé : 4 minutesUpdated on

Des séances d’entraînement explosives à la reconstruction de la force après une blessure, une grande partie de la performance commence par la façon dont vous alimentez votre corps. C’est là qu’intervient la nutrition personnalisée, explique Stephen Smith, expert en nutrition au Red Bull Athlete Performance Center (APC) de Thalgau, près de Salzbourg. L’APC est un hub de haute performance où les athlètes collaborent avec des spécialistes de la force, de la récupération, de la psychologie, du sommeil et de la nutrition, tous réunis sous un même toit.
Smith aide les athlètes à comprendre de quoi leur corps a besoin pour s’entraîner, récupérer et performer au meilleur niveau – et une grande partie de ces principes s’applique aussi bien si vous vous préparez pour votre premier HYROX, si vous prenez le départ d’un 10 km local ou si vous souhaitez simplement vous sentir plus fort au quotidien.
Catie Munnings pushes her limits during a HYROX workout at the Red Bull Athlete Performance Center in Thalgau, Austria, on January 9, 2025, surrounded by fellow Red Bull athletes.

Stephen Smith coaches British rally driver Catie Munnings in Thalgau

© Markus Rohrbacher/Red Bull Content Pool

Comment une alimentation personnalisée peut-elle améliorer les performances ?

Stephen Smith: Les régimes personnalisés garantissent que l’apport énergétique et les macronutriments sont alignés sur les exigences de l’entraînement et des compétitions. Ils soutiennent la récupération, améliorent la capacité d’adaptation des athlètes, protègent le système immunitaire et assurent un apport énergétique suffisant. Pendant une compétition, une nutrition adaptée permet d’éviter les problèmes liés à la glycémie tout en préservant l’énergie et la clarté mentale.

Pouvez-vous donner un exemple d’un moment où la nutrition a fait la différence pour un athlète ?

Un athlète d’endurance souffrait de baisses d’énergie et de ballonnements à mi-course. Son apport calorique était suffisant, mais sa stratégie en course était mauvaise, car il évitait les boissons à base de glucides en raison de précédents problèmes de glycémie. Après six semaines d’« entraînement intestinal », avec une augmentation progressive des glucides, l’utilisation de glucides à double source (glucose + fructose), un changement des repas d’avant-course et un plan alimentaire simplifié, l’athlète a pu maintenir un niveau d’énergie constant, avec moins d’inconfort et de meilleures performances.

Red Bull - BORA - hansgrohe rider on Deutschland Tour 2025 - Stage 2 in Essen, Germany, 22 August 2025.

The right mid-race fuel can make all the difference

© Fellusch/Red Bull Content Pool

Quel rôle joue la nutrition pour les athlètes qui se remettent d’une blessure ?

L’alimentation est essentielle pour réparer les tissus, contenir l’inflammation et maintenir la masse musculaire lorsque l’entraînement est limité. Les priorités sont une répartition homogène des apports en protéines, les micronutriments nécessaires à la synthèse du collagène (vitamine C, zinc, vitamine D), le timing des nutriments et le travail d’endurance.

Quel impact la nutrition a-t-elle sur la concentration et le stress ?

La nutrition, tout comme le sommeil, l’hydratation et la gestion de la charge, contribue à réguler le stress. Une glycémie stable favorise une meilleure concentration et de meilleures capacités de prise de décision.

Yuki Tsunoda of Japan and Oracle Red Bull Racing prepares some food during previews ahead of the F1 Grand Prix of Mexico at Autodromo Hermanos Rodriguez on October 23, 2025.

Fitness and fuel are absolutely crucial for F1 drivers

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Quelles erreurs les athlètes commettent-ils le plus souvent ?

Les erreurs les plus fréquentes chez les athlètes sont un apport énergétique insuffisant, des plans alimentaires trop complexes avec des produits ou compléments non testés, ainsi que le fait de suivre des conseils génériques plutôt que des plans fondés sur leurs propres données.

Enfin, avez-vous des conseils pour les skieurs amateurs ou les athlètes de sports d’hiver ?

Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’une routine simple : un petit-déjeuner riche en glucides contenant une quantité modérée de protéines, deux à trois heures avant l’effort. Des snacks à base de glucides, faciles à consommer entre deux descentes. Un apport régulier en liquides : le froid réduit la sensation de soif mais pas nos besoins hydriques.

Manger comme un athlète de sports d’hiver : les conseils des pros

On August 4th, 2025, Alice Robinson sports her dynamic Red Bull racing suit while training at Coronet Peak near Queenstown, New Zealand, showcasing her alpine determination.

Alice Robinson knows to stay hydrated on the slopes

© Miles Holden/Red Bull Content Pool

