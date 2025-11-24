Stabiliser son énergie : comment se nourrir pour performer

Des séances d’entraînement explosives à la reconstruction de la force après une blessure, une grande partie de la performance commence par la façon dont vous alimentez votre corps. C’est là qu’intervient la nutrition personnalisée, explique Stephen Smith, expert en nutrition au Red Bull Athlete Performance Center (APC) de Thalgau, près de Salzbourg. L’APC est un hub de haute performance où les athlètes collaborent avec des spécialistes de la force, de la récupération, de la psychologie, du sommeil et de la nutrition, tous réunis sous un même toit.