Stabiliser son énergie : comment se nourrir pour performer
Comment une alimentation personnalisée peut-elle améliorer les performances ?
Les régimes personnalisés garantissent que l’apport énergétique et les macronutriments sont alignés sur les exigences de l’entraînement et des compétitions. Ils soutiennent la récupération, améliorent la capacité d’adaptation des athlètes, protègent le système immunitaire et assurent un apport énergétique suffisant. Pendant une compétition, une nutrition adaptée permet d’éviter les problèmes liés à la glycémie tout en préservant l’énergie et la clarté mentale.
Pouvez-vous donner un exemple d’un moment où la nutrition a fait la différence pour un athlète ?
Un athlète d’endurance souffrait de baisses d’énergie et de ballonnements à mi-course. Son apport calorique était suffisant, mais sa stratégie en course était mauvaise, car il évitait les boissons à base de glucides en raison de précédents problèmes de glycémie. Après six semaines d’« entraînement intestinal », avec une augmentation progressive des glucides, l’utilisation de glucides à double source (glucose + fructose), un changement des repas d’avant-course et un plan alimentaire simplifié, l’athlète a pu maintenir un niveau d’énergie constant, avec moins d’inconfort et de meilleures performances.
Quel rôle joue la nutrition pour les athlètes qui se remettent d’une blessure ?
L’alimentation est essentielle pour réparer les tissus, contenir l’inflammation et maintenir la masse musculaire lorsque l’entraînement est limité. Les priorités sont une répartition homogène des apports en protéines, les micronutriments nécessaires à la synthèse du collagène (vitamine C, zinc, vitamine D), le timing des nutriments et le travail d’endurance.
Quel impact la nutrition a-t-elle sur la concentration et le stress ?
La nutrition, tout comme le sommeil, l’hydratation et la gestion de la charge, contribue à réguler le stress. Une glycémie stable favorise une meilleure concentration et de meilleures capacités de prise de décision.
Quelles erreurs les athlètes commettent-ils le plus souvent ?
Les erreurs les plus fréquentes chez les athlètes sont un apport énergétique insuffisant, des plans alimentaires trop complexes avec des produits ou compléments non testés, ainsi que le fait de suivre des conseils génériques plutôt que des plans fondés sur leurs propres données.
Enfin, avez-vous des conseils pour les skieurs amateurs ou les athlètes de sports d’hiver ?
Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’une routine simple : un petit-déjeuner riche en glucides contenant une quantité modérée de protéines, deux à trois heures avant l’effort. Des snacks à base de glucides, faciles à consommer entre deux descentes. Un apport régulier en liquides : le froid réduit la sensation de soif mais pas nos besoins hydriques.
Manger comme un athlète de sports d’hiver : les conseils des pros
- Un petit-déjeuner riche en glucides contenant une quantité modérée de protéines, deux à trois heures avant l’effort.
- Des snacks à base de glucides, faciles à consommer entre deux descentes.
- Un apport régulier en liquides : le froid réduit la sensation de soif mais pas nos besoins hydriques.