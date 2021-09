Les étudiants d'aujourd'hui sont les grands innovateurs de demain. Red Bull Basement le sait bien. Depuis 2015, la plateforme invite les étudiants du monde entier à présenter leurs solutions aux problèmes contemporains et aide à concrétiser les projets les plus fous. Vous en faites partie ? Alors n'hésitez pas à vous inscrire à cette nouvelle édition pour peut-être changer le monde, exactement comme l'ont fait ces start-ups de légende nées sur un campus.

01 Yahoo!

Vous connaissez certainement Yahoo! pour être l'un des géants du web, aujourd'hui troisième moteur de recherches le plus utilisé au monde. Mais saviez-vous que Yahoo! était à la base un annuaire web créé par David Filo et Jerry Yang sur le campus de l'université Stanford ? Nous sommes alors en 1994 et les deux jeunes étudiants sont encore loin d'imaginer que leur société deviendra l'une des sociétés web les plus prospères au monde. Si Yahoo! connaît un léger déclin dans les années 2010, l'entreprise reste aujourd'hui l'une des plus puissantes au monde.

02 Dell

En 1984, un étudiant de l'université du Texas d’Austin passionné d’informatique fonde l’entreprise PC Limited depuis sa chambre d’étudiant. Son nom : Michael Dell. En moins d’un an, les bénéfices de la société qui fabrique alors des ordinateurs sur mesure sont si encourageants que Michael Dell décide de s’y consacrer pleinement. En 1992, l’entreprise renommée par le nom de son créateur se classe parmi les 500 premières entreprises américaines et Michael Dell devient l’un des plus jeunes milliardaires au monde. Pas mal pour un ancien étudiant en médecine qui a lancé sa société avec un capital de 1000 dollars.

03 Facebook

C’est peut-être la success-story étudiante la plus célèbre. En février 2004, Mark Zuckerberg, 20 à peine ans, lance Thefacebook, un site interne à l’université qui permet aux étudiants de se partager un certains nombre d’informations. En 2006, Yahoo! propose de racheter Facebook pour 1 millard de dollars. Zuckerberg refuse, persuadé du potentiel du réseau social qui ne génère à cet instant « que » 20 millions dollars de chiffres d’affaires. Bien joué, Mark. En 2011, quelques années après s'être ouvert à tous les internautes du monde, Facebook entre dans l’histoire puisque le groupe de devient la première start-up au monde à atteindre la barre des 50 milliards de dollars de valorisation. Dix ans plus tard, Facebook fait partie des 10 entreprises les plus puissantes et les plus rentables au monde.

04 Reddit

Si vous faites partie de la génération X ou Y, il a de grandes chances pour que vous connaissiez Reddit, ce site web d’actualités communautaire. Mais saviez-vous qu’il avait été lancé par les étudiants de l'université de Virginie, Steve Huffman et Alexis Ohanian, en 2005 ? Au départ, les deux étudiants souhaitaient créer un site d'actualités où les utilisateurs pouvait donner leur avis sur le contenu. La popularité de la plateforme ne s’est pas fait attendre, rendant ses deux créateurs millionnaires. En 2006, Huffman et Ohanian l'ont vendue à Condé Nast, mais Reddit n'a jamais cessé de croître. En 2021, sa valorisation a doublé pour atteindre 6 milliards de dollars.

05 Snapchat

En 2011, Evan Spiegel, Reggie Brown et Bobby Murphy, étudiants à l'université de Stanford, ont une l'idée de créer un réseau social dont l'objectif serait simple : partager des photos et des messages éphémères à un certains nombre de destinataires. À l'époque où le système de "story" de Facebook et Instagram n'existe pas encore, l'idée fait un carton. En quelques années, Snapchat devient l'une des applications les plus téléchargées et l'un des réseaux sociaux les plus utilisées. Seulement dix ans après sa création, Snapchat atteint 500 millions d'utilisateurs mensuels. C'est ce qu'on appelle une belle perf'.

