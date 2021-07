Le Steam Deck, future révolution pour l'esport des jeux de combat ?

Créer une nouvelle catégorie de produit dans l’univers PC . Voilà l’ambition pleinement affichée par Valve lorsque l’entreprise a présenté il y a quelques jours de cela son nouveau Steam Deck . Le principe est relativement simple : il s’agit d’un véritable PC intégré dans une machine aux dimensions relativement similaires à une Nintendo Switch . Et grâce à la nouvelle version de SteamOS qui sortira en même temps que la console, la version 3.0, l’usage est ultra optimisé pour nous faire jouer à n’importe quel jeu PC en déplacement. Cependant, son usage pourrait aller bien plus loin que cela.

Une console sous forme de PC

Si l’on regarde uniquement la fiche technique de la machine, on pourrait la confondre avec un ordinateur portable moderne. Elle affiche après tout un CPU AMD Zen 2 à 4 cœurs/8 threads cadencé de 2,4 à 3,5 GHz, couplé à un GPU 8 UC RDNA 2 cadencé lui de 1 à 1,6 GHz. Et tout cela avec 16 Go de RAM LPDDR5 pour encaisser facilement les chargements rapides. Un port USB type C compatible DisplayPort 1.4, du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.0, un port microSD UHS-I, des haut-parleurs stéréo, un double micro intégré, une prise jack 3,5MM…

Et puis, tout à coup, la console fait son apparition. Il faut dire qu’un écran tactile de 7 pouces LCD à 60Hz n’est pas commun sur un ordinateur. Encore plus lorsque celui-ci est au format 16:10 et ne supporte qu’une définition de 1280x800 pixels. On note sur son corps des tonnes de boutons qui ne sont pas sans rappeler le Steam Controller, notamment ses deux zones tactiles à l’avant pour émuler la souris. Il suffit de lire des dimensions de 298 mm × 117 mm × 49 mm pour 669 grammes pour le dire enfin : c’est bien une console portable . Avec des entrailles de PC.

Il n’y a pas photo, c’est une console © Valve

La nouveauté, c’est l’accessibilité

Si vous avez suivi quelque peu le marché PC côté produits excentriques, vous n’êtes pas sans savoir que le concept existe déjà. Grâce à la dernière plateforme Ryzen d’AMD et le nouveau GPU Iris Xe d’Intel, quelques constructeurs ont déjà fait le pari de créer un PC complet dans le format d’une console portable. On compte dans ces rangs GPD, One XPlayer ou encore Aya. La force de Valve avec cette console, c’est l’accessibilité ; avec SteamOS 3.0, il est incroyablement facile de contrôler son interface et retrouver ses jeux en quelques secondes. Jeux que l’on a par ailleurs déjà achetés sur Steam et qui ne demande ainsi que peu d’efforts pour être installés. Ce qui ne va pas à l’encontre de la transformabilité de l’appareil : connecté via n’importe quel hub USB-C à un écran et n’importe quels périphériques, il se transforme en ordinateur Linux en quelques secondes. Vous pouvez même, si vous le voulez, installer Windows sur la machine. Elle est totalement libre d’utilisation.

La vraie force du Steam Deck face à ses concurrents ? Le tarif que propose Valve. Lancé à 419€ pour une configuration à 64 Go de stockage, il ne va au maximum qu’à 679€ pour celle intégrant 512 Go. Pour une configuration aussi optimisée pour le jeu, il s’agit d’un excellent prix. Peut-être même le plus accessible que l’on ait vu dans l’univers PC, pour peu que l’on puisse se contenter de jouer en 720p en mode portable et pouvoir se contenter de lancer ses jeux en configuration moyenne une fois connecté sur un écran 1080p. Et cette ouverture fait les yeux doux à une scène esport en particulier.

Tout pareil, mais en différant © Valve

Baston PC ou console ?

Lorsque nous avons organisé le Red Bull Kumite à Londres cette année, nous avons choisi de faire l’intégralité du tournoi sur PC. Un choix qui a été remarqué par les organisateurs à travers le monde, alors que la plupart des tournois de jeux de combat se base sur les versions consoles. La version PC a été choisie pour le confort qu’elle offre aux joueurs, du fait d’un input lag réduit par les technologies disponibles sur ces plateformes. Cependant, il est indéniable qu’une telle configuration pose des défis techniques plus difficiles à gérer lors de tournois à inscriptions libres, ne serait-ce que sur la compatibilité des divers accessoires utilisés par les joueurs.

Le Steam Deck serait-il une solution viable ? Valve promet après tout une compatibilité native et étendue de tous types de manette, et a même mis en avant dans sa communication Guilty Gear Strive. Ce n’est pas resté inaperçu. Le débat entre PC et consoles a repris de plus belle suite à cette annonce, poussant les grands noms de l’organisation à y aller de leurs petits commentaires.

Le Steam Deck est même fourni avec sa sacoche, et ça c’est beau © Valve

Une perspective alléchante

Alex Valle, grand patron de Level Up, s’est dit intrigué par la solution d’un point de vue logistique : l’investissement est moindre que sur une configuration PC classique, et la place prise en stockage est minimale. Le plus gros problème est l’espace de stockage, qui naturellement rajoute des frais supplémentaires. La compatibilité des manettes reste aussi à tester bien sûr. Alex Jebailey, organisateur du CEO, reste curieux, mais pas encore convaincu : ses plus grandes peurs sont la disponibilité réelle du produit, et si celui-ci nécessite une connexion internet pour fonctionner. Sabin, de TeamSpooky, s’inscrit dans la même ligne, mais y ajoute la difficulté de sécuriser les Steam Deck pour éviter le vol.

Qu’on se le dise : organiser des tournois de jeux de comba t sur PC est complexe et coûteux. Ceci étant, que le Steam Deck arrive à faire réfléchir les organisateurs et leur donner espoir est en soi déjà une révolution. Reste que trop de questions sont encore en suspens pour avoir une véritable réponse à cette question. Peut-être arriverons-nous un jour à une époque où il suffira de poser notre Steam Deck sur un dock pour être prêt à jouer immédiatement.

En attendant, ce que l’on sait est que le Steam Deck va indubitablement révolutionner le free play en tournoi : on voit déjà des joueurs sortir leur écran portable et leur dock peu cher pour inviter quiconque à se battre sur Melty Blood. Imaginez : pouvoir jouer à Melty sans être bloqué dans les toilettes de l’hôtel. On n’a jamais vu ça dans la communauté. Rien que pour ça, on peut d’ores et déjà dire : merci Valve !

