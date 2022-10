a dû être conçue pour des températures de -72°C. Créée par la société David Clark, sa forme étonnamment peu volumineuse a permis d'améliorer la conception des combinaisons des pilotes de l'armée de l'air et des astronautes. "En réduisant la pression, vous avez beaucoup plus de mobilité, ce que chaque pilote apprécie." explique Baumgartner. "La combinaison n'est donc plus aussi encombrante qu'avant. L'armée a tiré de nombreuses leçons de notre saut dans la stratosphère."

À 5 ans, Felix Baumgartner a réalisé un dessin de lui-même sautant en parachute. Une oeuvre prophétique que sa mère n'a pas hésité à lui remontrer un an après Red Bull Stratos. "On ne pense pas à sauter en parachute ou battre des records quand on a 5 ans" explique-t-il. "Mais on dirait bien qu'une petite graine avait été plantée très tôt dans mon esprit. Regarder cette image et savoir qu'elle a été concrétisée 40 ans après est assez fou."