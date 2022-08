Street Dance : les meilleurs conseils de danseurs professionnels

Quiconque veut percer en tant que danseur doit avoir une endurance et une passion inépuisables. Il faut également une solide compréhension de l'histoire derrière ce que vous faites et connaître les bases pour pouvoir s'appuyer sur cela et raconter votre propre histoire.

Pour vous aider dans votre mission, nous nous sommes assis avec certains des meilleurs danseurs de rue au monde et leur avons demandé de partager leurs secrets sur la façon dont vous, en tant que danseur, pouvez : entrer dans une nouvelle dimension et attirer l'industrie de la danse. Lil Buck, Diablo, StalaMuerte , Angyil, Dassy, ​​SHEopatra, Kid Nimbus, Poppin'C, Kyoka et Majid sont là, alors c'est parti !

01 StalaMuerte: la qualité avant la quantité

"Beaucoup de danseurs pensent qu'ils doivent s'entraîner tous les jours. Je pense qu'il est beaucoup plus important de se concentrer sur la qualité de l'entraînement et non sur la quantité. Vous devez pratiquer les mouvements que vous devez améliorer et les choses en général qui sont plus difficiles à faire. Il est beaucoup plus logique de travailler sur les choses pour lesquelles vous n'êtes pas bon. Pour moi, la pratique ne concerne pas seulement la danse, c'est aussi ce que vous voyez tous les jours et la façon dont vous vivez votre vie. Tous de ces choses peuvent vous inspirer et influencer votre style."

"Essayez un style d'entraînement différent et expérimentez un peu - cela améliorera également votre endurance. Dans certaines battle, vous devez durer 15 ou 20 rounds et si vous n'avez pas l'endurance, vous pouvez l'oublier. " La première fois que cela m'est arrivé, c'était au Fusion Festival 2017. Nous avions 20 rounds dans les jambes je pense. C'était fou ! À chaque round, vous devez implémenter de nouveaux mouvements pour montrer une autre facette de vous-même. Après cette bataille, j'ai réalisé que l'importance de maîtriser différents styles. Courir aide aussi à s'entraîner. Peut-être pas tous les jours, mais 2 ou 3 fois par semaine, c'est parfait.

1 min Flow Control: Stalamuerte Le veveysan Stalamuerte est le nouveau membre de la team des Red Bull Dancers. Dans "Flow Control" il te rappelle pourquoi il fait partie de l'élite de la Street Dance.

02 Diablo: Pas de compromis sur le style

"Être soi-même est plus difficile qu'être quelqu'un d'autre ! Il n'y a qu'un seul d'entre vous dans ce monde et donc vous devriez être votre propre source d'inspiration. La danse n'est pas un sport et il ne s'agit pas d'être le meilleur. Avoir du succès ou être célèbre en tant que danseur n'a rien à voir avec la technique. Il est beaucoup plus important d'être bien dans sa peau pour se connaître, de s'aimer et de tout laisser couler dans vos mouvements. Il n'y a pas de mensonge quand il s'agit de danser !"

1 min Follow Me x Diablo Der französische Tänzer Diablo hat sich mit Stars der Hip-Hop-Szene zusammengetan, um ein Tanzvideo zu drehen.

03 Poppin'C: le travail acharné porte ses fruits

"En fait, je viens de Suisse, mais j'ai vraiment réussi à Fresno, en Californie. C'est là que j'ai fait mon nom et pourquoi je suis maintenant connu dans le monde entier. Le plus important est de se concentrer, de ne jamais abandonner et de ne pas avoir de stress. Le travail acharné porte toujours ses fruits, alors continuez à vous entraîner ! Pour rester au top, vous devez bien connaître votre corps et vivre en bonne santé. Essayez de rester fort mentalement et de ne jamais vous arrêter !"

1 min Découvre Lausanne avec Poppin'C Laisse-toi guider par le danseur lausannois Poppin'C et découvre la ville de Lausanne comme tu ne l'as jamais vue!

04 Kyoka : expérimente, expérimente, expérimente

"Danser, ce n'est pas seulement danser - essayez d'élargir vos horizons. Remettez tout en question et expérimentez. En expérimentant, vous rencontrerez inévitablement des choses que vous aimez ou n'aimez pas. Si vous trouvez quelque chose de bon ou de mauvais, réfléchissez à pourquoi c'est comme ça. Osez sortir des sentiers battus et changer votre point de vue - cela changera et améliorera votre style. Ayez confiance en vos propres décisions, même s'il y a tant à découvrir. Croyez en vous et découvrez ce qui est important et authentique pour vous !"

2 min Kyoka learns shorinji Having trained with a kung fu master, hip-hop dancer Kyoka shows off her new shorinji martial arts skills.

05 Lil Buck : travaillez vos compétences

"Tout va très vite pour beaucoup de danseurs en herbe. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens connaissent un saut flagrant vers la gloire. Quand je grandissais à Memphis, ce luxe des réseaux sociaux n'existait pas. C'est difficile au début parce que tu ne gagnes pas vraiment beaucoup d'argent avec ça. Quand tu es jeune, tu ne dois jamais oublier que l'argent n'est pas tout. Va au studio autant que possible et donne tout - ton heure viendra !"

Lil Buck weiß, wie wichtig es ist, nichts zu überstürzen © Alex Palmer / Red Bull Content Pool

06 Dassy: rester affamé

"C'est très différent maintenant que lorsque j'ai commencé – vous devez beaucoup gérer les médias sociaux et tout se passe rapidement. Vous devez être toujours actif et en constante évolution. Mais il ne s'agit pas d'être aussi rapide que possible, mais de donner 100 % -- ou plutôt 1000% -- à chaque fois, mais pas pour obtenir plus d'abonnés ou pour bien paraître sur Instagram. Maintenant, cela ne veut pas dire que les médias sociaux sont mauvais, mais il est important d'apprendre à tirer parti efficacement réseaux sociaux tout en restant authentique."

"Je danse dans une équipe qui s'appelle Femme Fatale. Quand nous avons commencé, nous n'avions pas l'intention d'être une équipe. Nous avons fait une chorégraphie, puis nous avons produit une vidéo ensemble. Cette vidéo a été vue 40 millions de fois sur YouTube. Naturellement, cela nous a ouvert beaucoup de portes et nous a rendus célèbres du jour au lendemain. Je veux toujours que vous sachiez que les réseaux sociaux ne sont pas tout."

5 min Femme Fatale Watch popping trio Femme Fatale's performance during the Red Bull BC One World Final Zurich 2018.

07 Angyil: ignorer les haters

"Le meilleur conseil que je puisse donner est d'être fort. Il y aura toujours des gens qui s'opposeront à vous. Ces gens sont juste intimidés par votre talent et essaient d'arrêter vos rêves. D'où ma devise : ne vous laissez pas distraire par les compliments et pas influencé par les insultes. N'abandonnez jamais - pour personne!"

3 min Le style d'Angyil

08 Majid: ne vous reposez pas sur vos lauriers

"Un conseil important est de ne jamais se reposer ou de se relâcher après une victoire. Restez toujours concentrés et continuez à danser avec votre cœur et votre âme. Concentrez-vous sur le processus, pas sur l'objectif final. Si vous vous amusez pendant le processus, vous pourrez en emporter beaucoup plus avec vous à la fin."

3 min Introducing Majid Lerne den deutschen HipHop-Tänzer Majid kennen. Er tritt als Wildcard-Künstler beim Red Bull Dance Your Style World Final 2021 an.

09 Kid Nimbus: trouvez votre équilibre

"Le plus important pour trouver son équilibre en tant que danseur est d'être clair sur ses intentions. Est-ce que tu danses pour gagner ou est-ce que tu danses pour t'exprimer ? C'est possible de faire les deux, mais c'est souvent plus compliqué et les motifs peuvent varier de manière contradictoire. Quoi que vous décidiez, asseyez-vous quelques secondes et assurez-vous de prendre la décision qui vous convient. Prendre votre temps ne signifie pas ralentir. Cela signifie prendre soin de votre esprit et de votre corps. Permettez-vous de vous synchroniser avec vos mouvements. Si vous êtes vous-même et que vous laissez danser votre côté vulnérable, alors vous ne vous soucierez pas de gagner ou non. Et c'est comme ça que ça devrait être, à mon avis.

Kid Nimbus et l'importance d'avoir des objectifs © Chris Hershman / Red Bull Content Pool

10 SHEopatra : ton message

"Que vous ayez ou non une grande plateforme en tant que danseur, la danse est toujours une expression. Il s'agit de transmettre un message au monde à travers la danse et l'art – et vous avez une liberté absolue pour le faire. Je veux que les danseurs se sentent libres et soient confiants"

3 min Introducing Sheopatra Lerne die amerikanische HipHop-Tänzerin Sheopatra kennen. Sie tritt als Wildcard-Tänzerin beim Red Bull Dance Your Style World Final 2021 an.