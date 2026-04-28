Street Fighter 6 : Voici les nouveautés de la saison 3

Street Fighter 6 continue d'être une grande réussite pour Capcom. Nous en sommes maintenant à la troisième année du cycle de vie du populaire jeu de combat et des nouveautés continues d'arriver, des ajustements sont toujours effectués et des tournois de haut calibre sont organisés.

La grande mise à jour de la troisième saison de SF6 vient d'être déployée, nous vous proposons donc un aperçu de tout ce qui est déjà arrivé ou qui devrait arriver dans un avenir proche.

01 Street Fighter 6 : Années 1-2 Fighters Edition

The full package: Street Fighter 6 Years 1-2 Edition © Capcom

Pour marquer le début de la nouvelle saison, une version de Street Fighter 6 comprenant tout le contenu des deux premières années est sortie. En plus du jeu de base, tu obtiendras les personnages suivants :

Rashid

A.K.I

Ed

Akuma

M. Bison

Terry

May

Elena

Il comprend également les 10 couleurs des 18 combattants des listes de départ, ainsi que les quatre stages supplémentaires des deux premières vagues de DLC.

02 Version Nintendo Switch 2

Street Fighter 6 is now available on the go © Capcom

Avec la sortie de l'édition Years 1-2 Fighters, Street Fighter 6 fait également son entrée sur la Nintendo Switch 2, ce qui signifie que vous pouvez désormais profiter d'une partie de la série sur Nintendo pour la première fois depuis Street Fighter IV sur la Nintendo 3DS.

03 Les personnages qui nous attendent dans la saison 3

Four new fighters are coming in Season 3 © Capcom

Comme par le passé, quatre nouveaux personnages rejoindront le reste de l'escouade de combattants dans cette saison. Le premier nouveau combattant est Sagat, qui sera disponible à partir du 5 août. Tu peux découvrir sa bande-annonce teaser ci-dessous :

Sagat

Le combattant de Muay Thai, surnommé "The King" par la communauté, fait partie de la série Street Fighter depuis la première version. Sagat est apparu dans presque tous les volets de la série principale à ce jour. Il n'y a que dans Street Fighter III qu'il n'était pas jouable.

C. Vipère

La scientifique Crimson Viper a fait ses débuts dans Street Fighter IV, et peu de temps après, elle a également pu combattre des héros et des méchants de l'univers comique éponyme dans Marvel vs Capcom 3. Viper a toujours été un favori des fans et il est surprenant qu'il ait fallu attendre jusqu'à aujourd'hui pour qu'elle revienne dans un Street Fighter.

Ingrid

Le versus fighter maison Capcom Fighting Evolution n'a pas connu un grand succès ; ni les fans du genre ni les critiques n'ont été convaincus par ce titre mash-up. Ce dont de nombreux joueurs se souviennent, en revanche, c'est d'Ingrid. Une combattante qui a été spécialement conçue pour ce jeu et qui fête aujourd'hui son grand retour.

Alex

Avec la sortie de Street Fighter III : New Generation, Capcom a essayé de remplacer Ryu comme visage de la série par le nouveau venu Alex. Cela n'a pas vraiment fonctionné, mais Alex a tout de même réussi à s'imposer comme une partie intégrante de la série de jeux.

04 Modifications des mécanismes de jeu et de l'équilibrage

Street Fighter 6 enters the third round © Capcom

Comme c'est généralement le cas, la mise à jour majeure du début de la nouvelle saison a vu quelques ajustements apportés à l'équilibrage des différents personnages et au gameplay en général.

Tu peux trouver un aperçu des changements sur le site officiel , mais voici les grandes lignes :

Parade parfaite

Perfect parries are about to get a little trickier to pull off © Capcom

La fonctionnalité des parades parfaites a été ajustée. Auparavant, il suffisait de parer une attaque au bon moment pour que le défenseur reçoive un court arrêt sur image associé à une réduction de l'étourdissement.

Pour obtenir cet arrêt sur image, tu dois maintenant faire des entrées supplémentaires pendant que tu pares une attaque. Pour les attaques qui doivent être bloquées bas, il est nécessaire de maintenir la pression en arrière et vers le bas (comme si tu bloquais l'attaque régulièrement) tout en entrant dans la parade. Il en va de même pour les attaques qui doivent être bloquées debout - dans ce cas, tu dois maintenir ta main vers l'arrière.

Ce changement a pour but de faire en sorte que tu ne puisses plus simplement pour t'en sortir. De plus, la direction correcte de l'attaque doit être devinée lors d'un cross-up, car la direction du blocage est importante pour une parade parfaite.

Le joueur professionnel Big Bird critique ce changement :

Il souligne que si les parades parfaites ont permis des virages spectaculaires dans l'offensive, vous avez également besoin d'un outil pour combattre le rush-down extrême de Street Fighter 6. "Il était facile de déborder votre adversaire avec une parade parfaite, mais n'oublions pas à quel point il est facile de coller à votre adversaire dans ce jeu."

Quotation N'oublions pas à quel point il est facile de coller à son adversaire dans ce jeu. Adel 'Big Bird' Anouche

Esquive de lancer

Les tristement célèbres boucles de lancer, qui constituent un élément essentiel de la stratégie de haut niveau, sont toujours présentes dans le jeu, bien que de nombreux membres de la communauté aient espéré qu'elles soient enfin supprimées. Cependant, Capcom essaie de punir les tentatives de lancer infructueuses en donnant au défenseur plus de jauge d'entraînement et de jauge de super art qu'auparavant.