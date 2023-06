Street Fighter 6 : Tout ce que tu dois savoir

Le 21 février 2022, Capcom a dévoilé l'avenir de Street Fighter, en présentant Street Fighter 6 dans un court teaser. Le jeu étant désormais disponible, voici tout ce qu'il faut savoir sur le dernier bijou de Capcom.

01 Red Bull Levels: explore Street Fighter 6

En collaboration avec Capcom, regardez Red Bull Levels, une exploration en profondeur de la création de Street Fighter 6, avec des joueurs professionnels Red Bull et leurs impressions sur le jeu, la façon dont Capcom a donné vie aux nouveaux personnages et l'étendue du mode World Tour pour les joueurs en solo.

02 Les trois piliers du jeu : Fighting Ground, World Tour et Battle Hub

Street Fighter 6 repose sur trois modes de jeu. Fighting Ground est un mode versus classique, dont la structure rappelle les anciens titres de Street Fighter. World Tour est un mode campagne dans lequel vous créez votre propre personnage. Battle Hub est la plateforme en ligne du jeu.

Fighting Ground est le mode classique © Capcom

Selon Capcom, les trois modes différents sont tellement approfondis qu'ils pourraient constituer chacun un jeu à part entière.

03 Single player content: World Tour mode

Pour les joueurs solitaires, le cœur de Street Fighter 6 sera le mode World Tour. Vous pouvez y créer un personnage et explorer le monde du jeu dans une aventure de type monde ouvert. Le mode Tour du monde commence à Metro City, le même endroit que la Final Fight. De là, vous voyagerez dans divers endroits du monde, dont la France et l'Italie. Vous rencontrerez également des rivaux et des personnages emblématiques, apprendrez de nouveaux mouvements et vous battrez pour atteindre le sommet.

Vous pouvez créer votre Street Fighter personnel. © Capcom

La personnalisation visuelle de votre personnage est aussi approfondie que dans les grands jeux de rôle. Non seulement vous pouvez tout personnaliser, de la couleur des cheveux et la teinte du visage, mais vous pourrez aussi acheter de nombreux accessoires et vêtements dans les magasins de Metro City. Vous pourrez ainsi personnaliser votre avatar selon vos souhaits. Votre nouveau personnage vous représentera également dans le Battle Hub, le lobby en ligne.

Dans le monde du jeu, vous rencontrerez différents combattants de l'univers Street Fighter. Vous pouvez apprendre de ces maîtres et ajouter leurs mouvements à votre arsenal. Vous pouvez ensuite utiliser ces attaques non seulement dans les combats de rue à Metro City, mais aussi dans le monde ouvert. Une bande-annonce montre comment un Hadoken renverse des barils ou comment des gouffres sont franchis avec un Spinning Bird Kick.

Gachikun, Bonchan et Daigo s'attaquent à Street Fighter 6 © Jason Halayko / Red Bull Content Pool

Une bande-annonce récente montre également qu'il est possible de jouer à différents mini-jeux. Ceux-ci servent, entre autres, à enseigner aux nouveaux joueurs les entrées classiques des jeux de combat, comme les quarts de cercle. Le mini-jeu Parry de Street Fighter III : Third Strike a également été présenté.

04 La jauge d'entraînement

Le cœur de la mécanique de combat de Street Fighter 6 est la nouvelle jauge d'entraînement. Celle-ci utilise une barre d'entraînement qui fonctionne indépendamment. Au lieu de la charger en utilisant des actions offensives ou défensives, elle se charge elle-même au fil du temps. Cela encourage le joueur à prendre des risques et à utiliser la jauge d'entraînement, car une fois qu'elle est pleine, ce serait du gâchis de ne pas l'utiliser.

Vous commencerez les matchs avec une jauge d'entraînement bien remplie. © Capcom

Cette barre peut être utilisée pour les mouvements suivants :

Drive Impact: Une attaque qui absorbe les coups de l'ennemi et les frappe avec une attaque puissante - similaire à l'attaque Focus de Street Fighter I

Drive Parry: Si vous maintenez le bouton Drive Parry enfoncé, vous dépenserez constamment du Drive, mais vous parerez toutes les attaques dans ce laps de temps. Le fait de parer avec un timing parfait déclenche une Parade parfaite, qui rappelle les mécanismes de parade de Street Fighter III.

Overdrive: En dépensant deux barres de votre jauge d'entraînement, vous pourrez donner à vos coups spéciaux une amélioration Overdrive, comme plus de dégâts, une plus grande portée ou une vitesse plus rapide. Cette fonction est similaire aux coups EX des anciens titres Street Fighter.

Drive Rush: Il s'agit d'une annulation d'attaque et de parade qui vous permet d'effectuer des combos difficiles.

Drive Reversal: Ici, le Drive Reversal agit de la même manière que les V-Reversals de Street Fighter V. Votre personnage effectue un contre qui inflige peu de dégâts, mais qui peut vous donner un peu d'air.

Luke bloque une attaque de Jamie avec la parade d'entraînement. © Capcom

05 Qu'en pensent les professionnels ?

Avant le lancement, les joueurs professionnels Tsunehiro "Gachikun" Kanamori, Masato "Bonchan" Takahashi et Daigo "The Beast" Umehara ont mis la main sur le jeu et se sont exprimés sur certaines des nouveautés de la franchise, comme le système d'entraînement et ses différents mouvements.

"Le système Drive Impact mettra vos réflexes à l'épreuve", explique Gachikun. "Il vous faudra des réflexes pour contre-attaquer. Je pense que cela viendra avec l'expérience", ajoute-t-il. "J'aime l'aspect artisanal de ce système. Je pense que ce système est bon pour les nouveaux venus, mais aussi gratifiant pour les joueurs expérimentés."

Bonchan a des idées similaires : "Vous avez six indicateurs de base. Si vous ne décidez pas clairement comment les utiliser, vous finirez par toutes les vider", explique-t-il. "Il faut établir des priorités - par exemple, quelle jauge on va utiliser en premier. Je n'ai pas encore acquis cette capacité de jugement, mais j'ai senti qu'elle pouvait être très gratifiante.

06 Contrôles : Moderne vs classique

Street Fighter 6 proposera une nouvelle option de contrôle pour les nouveaux venus. Le jeu appelle ce type de contrôle "Modern" et il rappelle un peu l'option "Stylish" que l'on trouve dans les combattants d'Arc System Works, Guilty Gear et BlazBlue.

Les types de contrôle modernes et classiques dans Street Fighter 6 © Capcom

Le style moderne est plus simple et, surtout, facilite les coups spéciaux. Capcom insiste toutefois sur le fait que seul le style classique permet un contrôle total du personnage. Cela signifie que si vous voulez tirer le meilleur parti de votre combattant, vous devriez opter pour le style classique.

Bonchan ajoute son point de vue : "Je trouve que les contrôles modernes sont une bonne chose pour le jeu".

"Ce système n'existait pas dans les autres jeux auxquels j'ai joué", explique-t-il. "Je pense que le premier défi pour les nouveaux venus est de pouvoir insérer les commandes. Les commandes modernes résolvent ce problème.

Daigo est du même avis. "Il y a eu quelques tentatives d'ajouter des contrôles plus faciles dans les jeux Capcom précédents, mais elles n'ont jamais vraiment décollé", dit-il. "La plupart du temps, on finit par être plus fort ou par s'amuser davantage avec des commandes normales.

"Cependant, les nouvelles commandes modernes peuvent être utilisées pour être plus fort ou s'amuser davantage dans certaines situations", ajoute-t-il. "Je suis tout à fait d'accord avec cette façon de rendre le jeu plus accessible. J'ai vraiment ressenti les efforts déployés pour créer le jeu cette fois-ci. Je pense qu'il peut devenir le meilleur jeu de la série."

07 La liste des personnages

Street Fighter est surtout connu pour ses personnages emblématiques. Street Fighter 6 poursuit la tendance avec des combattants qui reviennent et de nouveaux venus dans la série - soulignés en gras.

Blanka

Cammy

Chun-Li

Dee Jay

Dhalsim

E. Honda

Guile

Jamie

JP

Juri

Ken

Kimberly

Lily

Luke

Manon

Marisa

Ryu

Zangief

Quatre personnages sont également prévus en tant que personnages téléchargeables au cours de la première année de sortie du jeu.

A.K.I.

Akuma

Ed

Rashid

Les piliers de Street Fighter tels que Ryu et Chun-Li. © Capcom

08 Extreme Battles

Street Fighter 6 a pour objectif d'être un titre polyvalent et de plaire à une grande variété de joueurs. C'est pourquoi cette édition comporte des suppléments amusants qui vous permettront d'apprécier le jeu en dehors de son gameplay de combat traditionnel.

Attention aux bombes ! © Capcom

Les batailles extrêmes sont des combats dont les règles et les artifices changent, et qui sont destinés à bouleverser vos rencontres. Par exemple, un taureau peut courir dans l'arène et projeter les combattants, ou vous pouvez donner des coups de poing et de pied à une bombe jusqu'à ce qu'elle explose. Ces gadgets supplémentaires viendront perturber vos combats habituels, mais si la chance est de la partie, l'habileté est également un facteur, car vous pourrez intégrer les dangers supplémentaires dans vos combos.

09 Battle Hub – En ligne

Le Battle Hub est un endroit où vous pouvez passer du temps avec votre avatar. Vous pouvez vous asseoir à différentes machines d'arcade et jouer contre d'autres joueurs en ligne.

Street Fighter 6 vous ramène à l'époque de la compétition en salle d'arcade © Capcom

Cependant, le Battle Hub est censé être plus qu'une interface sophistiquée pour jouer des matchs en ligne. Votre personnage peut y faire bien d'autres choses. Vous pouvez écouter les chansons du jeu sur le plateau du DJ ou prendre des photos dans le photomaton. Vous pouvez également acheter de nouveaux vêtements pour votre avatar - vous gagnez la monnaie nécessaire lors des combats en ligne. Si vous souhaitez passer du temps avec un autre classique de Capcom, pas de problème. Installez-vous dans l'une des autres cabines d'arcade et jouez à des titres comme Final Fight ou Street Fighter II pour une dose de rétro.

Bonchan est prêt pour Street Fighter 6 © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

10

La nouveauté de Street Fighter 6 est la possibilité de faire accompagner vos matchs par une sélection de commentateurs, comme dans les tournois réels tels que le Red Bull Kumite. Leurs phrases devraient également aider les nouveaux joueurs à mieux appréhender le jeu. Par exemple, ils indiquent la quantité de super-mètres dont vous disposez ou mentionnent si vous faites une certaine erreur à plusieurs reprises.

Huit commentateurs différents sont proposés, quatre pour chacun des deux types de commentaires : les commentaires en direct et les commentaires en couleur, ces derniers étant facultatifs.

Les "Play-by-play commentators" (apportant les infos en direct)

Aru

Jeremy 'Vicious' Lopez

Steve 'TastySteve' Scott

Kosuke Hiraiwa

Les "colour commentators" (apportant plus d'informations)

Demon Kakka

Thea 'Zelina Vega' Trindad

James 'jchensor' Chen

Hikaru Takahashi

11 Une cagnotte de 2 millions de dollars

Après la conclusion de la Capcom Cup IX en février 2022, Capcom a annoncé que la Capcom Cup 2023 aurait pour thème principal Street Fighter 6 et offrirait une cagnotte de 2 millions de dollars, dont la moitié serait remise au vainqueur de la première place.

L'année prochaine, il y aura beaucoup d'action, avec des joueurs comme Daigo "The Beast" Umehara, Leevy "Oil King" Lin et Adel "Big Bird" Anouche qui s'attaqueront au nouveau titre, et il ne fait aucun doute que de nouveaux venus prendront part à la compétition. Découvrez comment certains des meilleurs joueurs de Street Fighter 6 se sont adaptés au nouveau jeu lors du Red Bull Kumite 2023 en juillet.