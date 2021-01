Vis l’expérience spectaculaire de la Streif...avec ces 6 stories et vidéos

1. Regarde le film « Streif : One Hell of a Ride »

Les skieurs pro ne sont pas du genre à reculer devant les défis. Mais la Streif impose toujours un certain respect, même aux skieurs les plus chevronnés. Dans le film « Streif : One Hell of a Ride », tu suivras Didier Cuche , Aksel Lund Svindal , Erik Guay , Max Franz et Hannes Reichelt lorsqu’ils se préparent à cette course et tu découvriras pourquoi cette descente est si terrifiante.