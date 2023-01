Une domination helvétique depuis les débuts

Au cours de ses 20 années d’histoire, Red Bull X-Alps , la course d’aventure la plus difficile au monde, n’a été remportée que par des athlètes suisses : Kaspar Henny en 2003, suivi par Alex Hofer et, depuis 2009, l’apparemment indétrônable Chrigel Maurer qui a remporté toutes les éditions.

Patrick von Känel en embuscade

Depuis 2019, un nouvel athlète montre ses dents : Patrick von Känel . Lors de l’édition 2021, il a remporté la deuxième place au terme d’une lutte à trois acharnée pour les deuxième et troisième places. Il s’est imposé sur le fil face à l’Autrichien Simon Oberrauner et a gravi les marches du podium pour la première fois. « J’aime les défis et l’aventure », affirme-t-il. Son objectif est de « partager sa passion du Hike and Fly ».

Patrick est l’un des quatre athlètes suisses qui participeront au Red Bull X-Alps 2023. Christian « Chrigel » Maurer, 40 ans, a remporté toutes les éditions depuis 2009, et mènera l’équipe. Après une année 2022 faste, il se réjouit de la nouvelle édition de Red Bull X-Alps. « J’ai vécu une année parfaite. J’ai remporté toutes les compétitions de Hike and Fly sans jamais forcer mes limites », ajoute-t-il. « J’attends avec impatience la course de cette année, car Red Bull X-Alps est toujours une expérience formidable. Cette aventure me pousse toujours à aller de l’avant. Avec des turnpoints à proximité de chez moi, ce sera un évènement très spécial, j’en suis sûr. »

Une compétition à domicile

Bien que l’itinéraire ne soit annoncé qu’en mars, deux turnpoints suisses ont déjà été fixé : Frutigen et Niesen, à proximité. Tous deux sont situés dans le pays d’origine de Maurer, de von Känel et du troisième athlète suisse, Sepp Inniger, âgé de 27 ans. Le trio pourra profiter ainsi d’un match à domicile sur cette partie du parcours, et sur le soutien inconditionnel de centaines de fans suisses.

À l’instar de von Känel, Inniger est un protégé de Maurer. Il était auparavant le supporter officiel de von Känel en 2019. Il connaît très bien la course. « Je rêve de participer au Red Bull X-Alps depuis de nombreuses années. Pour moi, c’est déjà une consécration. Je vis cette aventure dans un mélange de respect et de fascination. »

Patrick von Känel et sa team © Chicshot Photographie

Le quatrième et dernier athlète suisse à participer est le rookie Reto Reiser, un médecin de 28 ans originaire de Coire. Il est déjà monté sur plusieurs podiums lors de compétitions de Hike and Fly et a battu le record européen de vol en triangle en 2018 avec 306 km. « Je suis impatient de me lancer dans ce voyage passionnant », dit-il. « Red Bull X-Alps est un mélange d’aventure, d’épreuves et de nouvelles expériences qui contribuent à un sentiment de bonheur. Ce genre d’expérience me motive énormément pour me préparer à la perfection ». Une cinquième Suissesse, Yael Margelisch, faisait partie de la sélection, mais elle a malheureusement déclaré forfait pour cause de blessure.

Une procédure de sélection rigoureuse

Les athlètes sélectionnés doivent travailler dur pour obtenir leur place au Red Bull X-Alps. Les hommes et femmes sont triés sur le volet par le comité de course afin de s’assurer qu’ils sont suffisamment entraînés pour survoler les Alpes dans des conditions difficiles et en forme pour affronter les journées successives de longues randonnées en montagne. Parmi les participants, on compte également quatre femmes : il s’agit du plus grand nombre d’athlètes féminines à ce jour.

Auf dem Weg Richtung Ziel: Patrick von Känel © Chicshot Photographie

Vers le Red Bull X-Alps

Red Bull X-Alps est la course d’aventure la plus difficile au monde. Il s’agit d’une lutte acharnée de près de deux semaines à travers les Alpes, au cours de laquelle les athlètes doivent courir, marcher et voler en parapente tout en passant par des points critiques établis, appelés « turnpoints ». Les turnpoints sont situés sur les montagnes les plus hautes et les plus connues des Alpes ainsi que dans des régions touristiques. La course a été créée en 2003 par Ulrich Grill et le défunt aventurier Hannes Arch. Elle a lieu tous les deux ans. L’édition 2023 marque le 20e anniversaire depuis sa création.