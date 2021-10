Ces questions que vous n'osez pas poser sur le surf

Vous êtes à la plage, allongé sur votre serviette Bob l'Éponge et vous observez l'océan, tandis qu'un groupe de surfeurs tente de dompter les vagues déchaînées. À ce moment-là, vous vous dites : mais comment ça marche ? Quelles en sont les règles ? Pourrais-je, un jour, tenir debout sur une planche ? Contrairement à ce que vous pourriez penser, ces interrogations sont loin d'être bêtes et nous allons y répondre, avec l'aide d'

, puisque sans vitesse, on tombe. Et cette vitesse il faut savoir la créer, afin de pouvoir appréhender, dans un second temps, le bon moment pour se lever. Donc pour résumer, il y a certes une question d'équilibre, mais aussi de positionnement et de vitesse à prendre en compte. »

Tout de suite on se dit « avec un peu d'équilibre », ce qui est juste, mais selon Adrien, il y a d'autres paramètres à considérer : « Au risque d'en énerver certains, je combats l’idée de voir l’équilibre comme unique vecteur de performance. Il y a forcément besoin d’équilibre, mais cela ne suffit pas à faire un bon surfeur. C’est avant tout le bon placement des pieds sur la planche qui fait la différence, ajouté à la vitesse bien entendu. D'ailleurs on peut comparer le

sont de très mauvais nageurs. Tout simplement parce qu'ils sont habitués à rester cambrés, et à regarder droit devant. Or le crawl exige d'être droit comme un piquet, et de regarder le fond. Au-delà de cette comparaison, il y a également d'importantes différences techniques entre ces deux disciplines. »