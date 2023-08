Ce sont les meilleurs spots de surf en Grande-Bretagne.

Avec plus de 12 000 km de côtes, la Grande-Bretagne est dotée d'un grand nombre de superbes spots de surf. On y trouve de tout, des beachbreaks protégés et confortables aux barrels incroyablement rapides . Quelque part entre l'Écosse au nord et les Cornouailles au sud-ouest, tu trouveras certainement le spot parfait pour toi, quel que soit ton niveau. Les bons jours, les vagues sur l'île sont aussi bonnes que partout ailleurs dans le monde - seule l'eau est un peu plus fraîche.

La partie suivante est le compagnon idéal pour des aventures de surf spectaculaires et chill. Alors attrape une planche, enfile une combinaison et pars à la découverte des meilleurs spots de surf de Grande-Bretagne !

01 Croyde, North Devon

Andrew Cotton in his hometown Croyde © Richie Hopson / Red Bull Content Pool

La meilleure vague du Devon se trouve sans conteste à Croyde. En cas de grosse houle, les shortboarders expérimentés s'y pressent pour montrer leurs compétences sur les pics raides et puissants. Les conditions sont meilleures à marée basse. Le line-up peut alors être bondé, alors fais attention aux autres surfeurs et respecte-les. Le spot de surf est entouré de dunes de sable et du paysage du Devon. Croyde-Bay se trouve entre deux promontoires, avec les plages "Woolacombe" et "Saunton Sands" de chaque côté. Les longboarders et les débutants devraient plutôt se rendre à "Saunton Sands" - il est difficile de résister à l'attrait des douces vagues de l'Atlantique combinées à une longue plage de sable doux.

Niveau de surf : débutant à avancé

02 Thurso East, nord-est de l'Écosse

Thurso East in Scotland © Screenshot / Red Bull

Thurso est l'endroit le plus au nord de la Grande-Bretagne et offre, comme par hasard, l'une des meilleures vagues de surf d'Europe . Tellement bien même que le professionnel des grosses vagues Love Hodel de Hawaii a qualifié ce spot situé sur la côte accidentée de Caithness de "pretty damned perfect". Les vagues se brisent sur un récif peu profond, devant le décor pittoresque des ruines du château de Thurso et ne sont pas pour les débutants. Pour les surfeurs avancés , cette vague droite est le terrain de jeu parfait. Avec une houle optimale du nord-ouest, le spot offre même des vagues surfables de plus de 5 mètres de haut. Il n'est donc pas étonnant que des compétitions de surf y soient organisées, attirant des surfeurs de haut niveau du monde entier.

Niveau de surf : Expert

03 Fistral Beach, Cornouailles

Les Cornouailles ont une densité incroyable de spots de surf, mais "Fistral Beach" a vraiment quelque chose à offrir à chacun. En été, les vagues sont douces, petites et idéales pour ceux qui montent sur une planche pour la première fois ou qui s'aventurent dans l'eau avec leur longboard. En hiver, les swells sont raides et puissants - parfaits pour les surfeurs expérimentés et les experts. Il y a aussi toute une série de compétitions internationales de surf, comme le British National Surf Championships. Sur la plage, en plus de l'école de surf, il y a aussi des restaurants et des bars pour recharger les batteries après une bonne session. Quand il y a une méga houle avec des vagues propres, le spot de grosses vagues "The Cribbar" fonctionne aussi, où les intrépides boardsports osent des drops énormes.

Niveau de surf : de débutant à expert

Les windsurfers peuvent aussi s'amuser en Cornouailles, vois par toi-même :

04 Plage de Portrush East, comté d'Antrim

Portrush a également une multitude de spots de surf. L'un d'entre eux est East Strand, qui est l'un des meilleurs beach breaks pour les débutants, car il a tendance à fournir de petites vagues grâce à son emplacement protégé. Les jours de tempête, quand le vent du nord-ouest souffle trop fort partout ailleurs, c'est souvent le seul spot qui fonctionne encore. C'est aussi à ce moment-là que les choses peuvent vraiment bouger et que des barres à gauche et à droite peuvent se former. Cela permet aux surfeurs expérimentés de garder le moral. Parfois, il est impossible de pagayer dans le line-up à cause des conditions de vent. Les surfeurs sautent alors simplement dans l'eau depuis les rochers.

Niveau de surf : débutant à expert

05 Saltburn, Yorkshire du Nord

Saltburn constitue l'un des centres originaux de la scène du surf dans le nord-est de l'île. C'est un spot convivial avec des vagues douces des deux côtés de la jetée, idéal pour peaufiner tes compétences sur la planche. De plus, il y a un grand choix d'écoles de surf. Au-dessus de la plage se trouve la "Saltburn Surf School", ouverte depuis 1983 et qui est l'interlocuteur idéal pour obtenir des conseils sur les planches ou les conditions météorologiques. Un peu plus bas sur la côte se trouve Cayton, une petite baie tranquille avec d'excellentes conditions de surf toute l'année, pour les débutants comme pour les confirmés.

Niveau de surf : de débutant à expert

06 Llangennith, péninsule de Gower

La péninsule de Gower a toujours été le centre de la scène galloise de surf, avec Llangennith comme probablement le spot le plus célèbre là-bas. Et ce n'est pas sans raison. Un fantastique beachbreak sur presque 5 km de sable doré fait battre le cœur de chaque surfeur et attire les débutants mais aussi les professionnels absolus. Mais si les conditions sont bonnes, il peut vite y avoir du monde dans l'eau. Mais si tu es prêt à faire une petite promenade sur la plage avec ta planche sous le bras, tu trouveras des breaks un peu plus calmes en bas qui sont tout aussi stables. Sur la longue plage de sable, tu as l'occasion parfaite d'améliorer tes compétences de surfeur dans un environnement sûr. Fais tout de même attention aux courants, surtout lorsque la houle est importante et que la marée est haute.

Niveau de surf : de débutant à expert

07 Porthleven, Cornouailles

Quand tout est réuni et que le vent, la houle et la météo sont parfaits, ce spot de surf pittoresque sur la côte sud de la Cornouaille est difficile à surpasser. Les plus belles vagues se trouvent à l'ouest du port - des barres courtes et droites qui se brisent sur un fond extrêmement peu profond ne sont cependant que pour les surfeurs de haut niveau absolus. C'est sans aucun doute le meilleur reef break de Cornouailles. C'est pourquoi il y a souvent beaucoup de gens du coin et de photographes sur place. Le fond est très rocheux, sois donc très prudent à marée basse.

Niveau de surf : Expert

08 Baie de Kimmeridge, Dorset

Kimmeridge, surnommée "K-Bay", est l'une des meilleures adresses de la côte sud de l'Angleterre. Les longs et doux reef breaks apportent du plaisir sans fin. Les trois principaux spots sont : "The Ledges", super pour le longboard, "The Bay", bien protégé les grands jours, et "The Bench" pour tous les surfeurs hardcore qui cherchent des vagues jusqu'à 4 mètres. Fais absolument attention aux rochers et vérifie les prévisions avant la session de surf - le spot ne fonctionne que lorsque les conditions de vent et de vagues sont absolument parfaites.

Niveau de surf : avancé à expert

09 Dalmore Bay, île de Lewis

Si tu es en train de partir à l'aventure avec les meilleurs spots de surf , tu dois absolument faire un détour par l'île de Lewis, dans les Hébrides extérieures. La côte déchiquetée abrite des baies tranquilles avec des plages de sable blanc et des eaux turquoises. Dalmore Bay, sur la côte nord, est un endroit unique pour se lancer, et les vagues y sont moins bondées que sur le continent. Le spot de surf est un beachbreak magnifiquement formé qui est incroyablement amusant dans de petites conditions. Lorsque la houle est plus importante, cela peut rapidement devenir plus dangereux, c'est donc le meilleur endroit pour les surfeurs expérimentés . En plus des vagues extraordinaires, tu peux aussi observer des animaux sauvages uniques à cet endroit. Si tu as de la chance, tu peux découvrir des dauphins et des orques en pagayant vers l'extérieur. Enjoy the ride !

Niveau de surf : débutant à expert