Les 8 meilleurs spots de surf en Irlande

Surf Sessions Les hommes et les femmes les plus courageux du monde s’attaquent aux plus célèbres grandes vagues du monde.

Bénie par une ligne côtière de près de 1 500 km, l'Irlande est une véritable Mecque du surf. Des doux rouleaux de l'Atlantique aux reef breaks abrupts, il y en a vraiment pour tout le monde. Et puis, il y a le paysage incroyablement spectaculaire qui transforme même le paddle en un plaisir inhabituel. Pour les débutants, il y a de nombreuses écoles de surf sur la plupart des plages, qui louent aussi des planches. Les pros, eux, se dirigent plutôt vers des spots plus rudes et plus isolés.

Inch Beach est connue pour le fait qu'un inch y fait en réalité trois miles (presque 5 km) de long. Le long banc de sable s'étend jusqu'à la péninsule de Dingle. Le spot est depuis longtemps un succès pour les surfeurs et abrite, pour ceux qui ont assez d'expérience et de forme physique, l'une des plus longues vagues d'Europe. Les surfeurs expérimentés peuvent pagayer la vague loin au-dessus du récif. Les surfeurs moins expérimentés sont bien servis le long de l'interminable plage de sable. Les débutants peuvent réserver des heures chez

Strandhill est très appréciée des surfeurs pour une bonne raison - le beachbreak fournit des vagues surfables fiables en été comme en hiver, et ce très près de la plage. Au sud, le vent offshore promet les conditions les plus propres, même si le surf y est généralement toujours possible. Peu importe la direction du vent. Pendant que tu pagayes dans le line-up dans des conditions de surf de première classe, tu peux profiter d'une vue unique sur les deux collines Knocknarea et Ben Bulben qui s'élèvent au-dessus de la plage. Tu peux prendre des cours de surf chez

Convient uniquement aux professionnels ! Mullaghmore est l'un des meilleurs endroits au monde pour surfer des grosses vagues. La plus grosse vague qui a été surfée ici en 2012 faisait incroyablement 15 mètres de haut. Lorsque la houle est forte et que les conditions sont idéales, les gauches dangereuses claquent de manière extrêmement puissante sur le sol rocheux autour du promontoire. La sortie en pagayant est aussi exceptionnellement difficile, bien que les jetskiks soient de plus en plus utilisés.

C'est à Brandon Bay que se trouve la plus longue plage du pays - Castlegregory. Sur une longueur de presque 20 km, le sable doux s'étend et constitue le spot parfait pour tous les débutants. Brandon Bay elle-même est une plage de sable en forme de croissant de 6 km de long avec de nombreux breaks le long de la côte. Surtout en été, tu y trouveras une houle très constante qui ne te décevra que rarement. Kilcummin est une petite vague qui se brise sur le côté droit de l'embouchure de la rivière Inlet - idéal pour tous les débutants en surf. Pour les surfeurs un peu plus expérimentés, des passages raides et creux les attendent au spot de surf Dumps. Le spot porte bien son nom à marée haute. Fais donc attention à ne pas être brutalement emporté sur les rochers (surfe plutôt à marée basse ou à mi-marée). Ensuite, il y a Mossies - un reef break confortable qui donne des vagues qui se brisent dans les deux sens. En été,